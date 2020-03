Az operatív törzs szerint az emberek együttműködésére van a legnagyobb szükség

Ezt a kérdést feszegették az újságírók a mai, időkorlátos (5 óráig tartó) tájékoztató végén. Erre azt válaszolta az operatív törzs vezetője, hogy azért nincs szakember most, mert hosszasan ülésezett az operatív törzs, hogy mik legyenek a következő lépések, mit mutatnak a modellek és most ezen feladatokkal vannak elfoglalva. Szavai szerint a szakembereknek most a "tervezésben" és az "előkészítésben" van fontos szerepük. Ezzel a tájékoztató véget is ért.