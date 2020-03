Koronavírus: az olaszok útjára léphetnek a franciák

Nagyon fontos lenne minden fronton a megelőzés, az, hogy a gyermekek, az óvoda, iskola ne legyen terjesztője a vírusnak, hiszen sok helyen még mindig nincs kézfertőtlenítő, de van, ahol a szappan és a kéztörlő is hiányzik - írja a PDSZ, akik szerint a koronavírus miatt be kell zárni az iskolákat. A kormány kihirdette a veszélyhelyzetet, de az közoktatási intézményeket nem zárta be, csak az egyetemeket. Sőt, megtiltotta az igazgatóknak, hogy saját hatáskörben iskolákat zárjanak be. A PDSZ szerint azt a tényt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a pedagógusok átlagéletkora már igen magas, és sok intézményben a nyugdíjas kollégák alkalmazásával tudják csak enyhíteni a tanárhiányt. A PDSZ szerint nem igaz, hogy évet kellene ismételni, ha most bezárnák az iskolákat.