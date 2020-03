Koronavírus: újra az iskolák bezárását követelik a tanárok, és kiakadtak Orbán Viktor szavain

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) továbbra is az oktatási intézmények mielőbbi bezárását követeli a koronavírus járvány miatt, és nem fogadja el, hogy a tanárok nem kaphatnának juttatást az iskolabezárás idejére - közölte az érdekvédelmi szervezet pénteken az MTI-vel.

A PSZ közleményében Orbán Viktor kormányfő a Kossuth rádiónak adott pénteki nyilatkozatára reagált. A miniszterelnök azt mondta, az iskolabezárás a tanév végét fogja jelenteni, "akkor a tanároknak el kell menniük fizetés nélküli szabadságra, és be kell látnunk, hogy nem tudjuk két hét múlva kinyitni az iskolákat."

Az érdekvédők - mint írták - azzal sem értenek egyet, hogy az iskolabezárás feltétlenül a tanév végét jelentené, hiszen a köznevelésről szóló törvény, illetve az idei tanév rendjét szabályozó rendelet több lehetőséget is kínál az elmaradt tanítási napok pótlására. A törvény szerint akár hatnapos is lehet egy tanítási hét, amikor pótolni lehet az elmaradt tananyagot.

A tanév rendjét szabályozó rendelet szerint pedig "az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2020/2021. tanítási évben történő feldolgozásáról."

A szakszervezet megismételte előző napi sajtótájékoztatóján elhangzott álláspontját, azaz az intézmények bezárása azért fontos, mert bár a fiatalok megbetegedési rátája alacsony, nagy veszélyt jelentenek vírushordozóként.

Ráadásul a pedagógusok és oktatásban dolgozók átlagos életkora magas, 48-50 év, az ő védelmük érdekében is szükséges az intézmények mielőbbi bezárása.

A PSZ ismét felhívja a döntéshozók és az intézményfenntartók figyelmét arra, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek ellátásáról (meleg ételhez jutásáról) gondoskodni kell a rendkívüli tanítási szünetben is.

Nagyon fontos lenne minden fronton a megelőzés, az, hogy a gyermekek, az óvoda, iskola ne legyen terjesztője a vírusnak, hiszen sok helyen még mindig nincs kézfertőtlenítő, de van, ahol a szappan és a kéztörlő is hiányzik - közölte tegnap a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, akik szerint a koronavírus miatt be kell zárni az iskolákat. A PDSZ szerint azt a tényt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a pedagógusok átlagéletkora már igen magas, és sok intézményben a nyugdíjas kollégák alkalmazásával tudják csak enyhíteni a tanárhiányt. A PDSZ szerint nem igaz, hogy évet kellene ismételni, ha most bezárnák az iskolákat.

