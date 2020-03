Magyarország nem rendezi meg az első három szakaszt és a Nagy Rajtot idén májusban, derült ki Révész Máriusz kormánybiztos Facebook-posztjából.

Az Index cikke emlékeztet rá, hogy bizonytalanná vált a koronavírus-járvány miatt a Giro d'Italia kerékpárverseny idei májusi megrendezése is, így ezzel összefüggésben lépett most a magyar kormány. Révész azt írta: a súlyos járványügyi helyzet miatt nem lesz lehetőség a magyar szakaszok megrendezésére.

A magyar partnerek egy csütörtöki videókonferencián jelezték, hogy

az eredeti időpontban nem rendezhető meg Magyarországon a Giro, de abban egyetértettek, hogy egy későbbi időpontban nálunk legyen a Giro-rajt.

A Giróval egyszerre rendezik Magyarországon a Tour de Hongrie-t is. Ez az ötnapos verseny csak akkor lehet veszélyben, ha a magyar kormány májusig fenntartja a veszélyhelyzetet. Szilasi László versenyigazgató elmondta, ha a World Tour-csapatok vissza is lépnének, akkor is meg tudják rendezni a magyar körversenyt, mert a várólistájukon harminc klub van, persze a mezőny kevésbé lenne nívós a világsztárok nélkül - írja az Index.