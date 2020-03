Orbán Viktor bejelentette: hétfőtől nem mehetnek iskolába a diákok

Orbán Viktor bejelenntette: hétfőtől egy diák sem mehet iskolába, átáll Magyarország a digitális oktatására a koronavírus-járvány miatt.

Március 16-ától új, iskolán kívüli digitális munkarend kezdődik az iskolákban.

Ez azt jelenti, hogy a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket, nem mehetnek be az iskolába.

Az igazgatónak be kell mennie az iskolába, és a tanároknak is folytatniuk kell az oktatást, digitális eszközökkel, aki tudja otthonról, ha vannak ilyen eszközei. Ha nincsenek, akkor az iskola digitális eszközeit vehetik igénybe és ebben az esetben bemehet.

Egyébként is terveztük, hogy kiépítjük Magyarország digitális oktatási infrastruktúráját, az igazság az, hogy ezt a munkát nem fejeztük be, ezt a következő tanévre kell elkészíteni. Ezt idő előtt kell most elindítanunk, lehet, hogy döcögni fog, de még mindig jobb, hogy folytatjuk a tanítást, mintha ezt egyáltalán nem tennénk, és a tanítási időszak véget érne

– magyarázta a kormányfő az oktatási akciócsoport döntése kapcsán. Ez gyakorlatilag iskolabezárást jelent fizikailag.

További részletek hamarosan.