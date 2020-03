Orbán Viktor arra számít, hogy megáll a magyar gazdaság

Péntek estére eldőlt, hogy Magyarországon is bezárnak az iskolák. A miniszterelnök 7 perces Facebook-videójának ez volt a legfontosabb eleme a járvány megfékezése szempontjából. A 10 elemből álló akcióterv azonban emellett is tartogatott érdekességeket, főleg, ha azok pénzügyi vonatkozásait nézzük.

A pénzügyi akciócsoportot Varga Mihály pénzügyminiszter vezeti, ami nem meglepő. Itt az a legfontosabb kérdés, hogy az idei és jövő évi költségvetésben mekkora tartalékokkal rendelkezik a kormány a járvány egészségügyi és gazdasági hatásainak csillapítása érdekében.

Rövid beszédében ugyanakkor ezúttal sem hagyta ki a magyar gazdaság növekedésével kapcsolatos borúlátó jóslatait, amit ezen a héten többször is megfogalmazott, ám most még pesszimistábbá vált.

Egy gazdaság újraindításáért felelős akciócsoportot is felállítottunk Bártfai-Mager Andrea (nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter - a szerk.) vezetésével. Arra számítunk, hogy a magyar gazdaság hamarosan megáll és majd újra kell indítani, amihez kormányzati intézkedésekre lesz szükség

- fogalmazott péntek esti üzenetében a kormányfő.

A miniszterelnök fenti kijelentésével arra utalt, hogy a kormány a recessziós forgatókönyveket igyekszik elkerülni, amelyek egyre gyakrabban előkerülnek más országok gazdasági kilátásai kapcsán és amit egyébként a héten Varga Mihály pénzügyminiszter is belengetett. A miniszterelnök azért is válhatott a korábbiakhoz képest is borúlátóbbá , mivel a járvány megfékezése érdekében hozott magyar intézkedések egyre erőteljesebbek (és indokoltak is a vírus terjedésének lassítása érdekében), és emiatt a magyar gazdaságra is egyre nagyobb negatív hatást fejtenek ki (lásd: iskolabezárások, vészhelyzet kihirdetése). Erről az összefüggésről több cikkünkben is írtunk részletesebben.

Korábbi cikkünkben azt is bemutattuk, hogy a gazdaság újraindítása érdekében milyen lehetséges intézkedések jöhetnek szóba a kormány számára és hogy mindehhez mekkora mozgástere van. Elképzelhető olyan forgatókönyv is, amikor az idei évre kitűzött rendkívül alacsony, 1%-os GDP-arányos költségvetési hiánycélt megemeli a kormány a gazdaságra gyakorolt negatív sokk mérséklése érdekében (és ne feledjük a vírus közegészségügyi kezelésének költségvetési vonzatait se). Más kérdés, hogy egy esetleges recesszió idején a mozgástér kvázi el is tűnik a költségvetésből.

