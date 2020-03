Ez is a koronavírus miatt van: így még sosem közlekedtek a külföldi autósok Magyarországon

Ausztria és Szlovénia napokkal ezelőtt lezárta az Olaszországgal közös határát, Szlovákia, Csehország és Lengyelország pedig nemrég döntött arról, hogy a külföldiek egyáltalán nem léphetik át a határt (mindegy honnan jönnek). Magyarország eközben csütörtök estétől ellenőrzi a szlovén és osztrák határokat, a külföldi autósok meghatározott feltételekkel, de átjuthatnak. És ez csak a régiós országok sora, ha a szélesebb európai képet nézzük, akkor kijelenthető: nem meglepő módon a koronavírus terjedése véget vetett az uniós állampolgárok EU-n belüli szabad áramlásának. Az osztrák határon átkelő olvasónk tapasztalata alapján azt is bemutatjuk, hogyan közlekednek most idehaza a külföldi autósok.

A koronavírus gyors ütemű európai terjedése érthető módon gyakorlatilag megszüntette az Európai Unió állampolgárainak szabad áramlását, a tagállamok egymás után hozzák a külföldiek beutazását korlátozó intézkedéseket. Ezek az intézkedések egyszerre épülnek egymásra és élnek egymás mellett, így például:

a nulladik lépés (amely nélkül érthető módon a többi sem megvalósítható) a határellenőrzés visszaállítása,

sok helyen szűkítik a határátlépési lehetőségeket és a nagyobb átkelőkhöz irányítanak mindenkit,

a határellenőrzés során ellenőrzik, hogy az autós, vagy beutazó mely európai országból érkezik és ha gócpontból jön, akkor visszafordítják,

teljes határlezárás a külföldi utazók előtt (Csehország, Lengyelország, Szlovákia). Ez egyébként európai összevetésben is ritkább eset, ha a Forbes szombati összesítését megnézzük az európai határlezárásokról.

Magyarország ezek közül az első három intézkedést, valamint egy további - a régiós országok között egyedi - megoldást alkalmaz jelenleg a külföldiekkel szemben, vagyis a rendőrség korábbi tájékoztatása szerint

A határellenőrzés során a rendőrök igazoltatják, és megkérdezik úticéljukról a Magyarország területére belépni szándékozókat. Mind a magyar, mind a külföldi állampolgárokat nyilatkoztatják arról, hogy fertőzött területről érkeztek-e. A Kínából, a Dél-Koreából, az Iránból és az Olaszországból személyforgalomban érkező külföldi állampolgárok beléptetését a rendőrség megtagadja. És mindezek mellett Magyarország bevezetett a határon átengedett külföldi autósok számára egy ún. tranzitútvonalat.

Ez azt jelenti a gyakorlatban olvasónk elmondása szerint, hogy a külföldi átutazó autósok csak a meghatározott pihenőhelyeknél és benzinkutaknál állhatnak meg. Az M1-es autópályán tapasztaltak szerint a pihenőhelyet jelző utolsó táblán piros felirattal jelzik a külföldieknek: NOT TRANSIT. Olvasónk arról is beszámolt, hogy a rendőrök szigorúan ellenőrzik és elküldik azokat a külföldieket, akik nem a kijelölt benzinkúton állnak meg.

Bartha László, a Magyar Honvédség rendészeti központjának törzsfőnöke szombaton erről úgy nyilatkozott, hogy a Magyar Honvédség rendészei is segítik egyes autópályákon a rendőrök munkáját a koronavírus miatti rendfenntartásban. Azt is elmondta, hogy a külföldi gépjárművek Magyarországon csak a kijelölt útvonalakon haladhatnak és csak a kijelölt pihenőhelyeken tartózkodhatnak. Ennek ellenőrzésében segítik a rendőrök munkáját a katonai rendészek. A katonai rendészek szombaton 0 órától az M1-es, M7-es, M3-as, és az M5-ös autópályákon és öt pihenőhelyen látják el feladatukat a nap 24 órájában - ismertette Bartha László.

A rendőrség a korábbi tájékoztatásában fel is tüntette, hogy milyen szórólapon tájékoztatják az autósokat és egy térképet is adnak nekik. Olvasónk, aki Hegyeshalomnál lépte át a határt szombaton, azt is elmondta, hogy a külföldi autósok mind megkapják már a határon ezeket az anyagokat a rendőröktől.

Lassú a forgalom Hegyeshalomnál

A térség országaiban eltérően alkalmazott határlezárások miatt rengeteg külföldi autós érkezik meg Nyugat-Európából épp az osztrák-magyar határokra (aki például Szlovákia felé akarta kerülni a dugót, visszafordították, mivel a szlovák hatóságok már semmilyen külföldi autót nem engednek át a határon), elsősorban Hegyeshalomhoz, mivel Rábafüzes és Sopron mellett ez az az átkelőhely, ami nyitott a nemzetközi forgalom előtt.

A Portfolio olvasója nekünk küldött levelében feltette a kérdést: tekintettel a szigorú nyugat-európai határkorlátozásokra (főleg Olaszország körül), vajon honnan érkeznek az osztrák-magyar határra tömegesen a keletre tartó román, ukrán, bolgár rendszámú autósok. A válaszunk erre talán Németország, ott ugyanis egyelőre nincsenek szigorú ellenőrzések.

Olvasónk délelőtt 3,5 óra alatt jutott át a határon a megnövekedett forgalom és visszaállított határellenőrzés miatt. A rendőrség határinfó adatai alapján még szombat késő este is 1 óra volt átjutni a határon Hegyeshalomnál. A Google szombat késő esti térkép adatai szerint 17 kilométerrel a határ előtt már lassú volt a forgalom.

Mindezzel tehát azt akarjuk mondani, hogy aki épp a napokban tart hazafelé Nyugat-Európából, az készüljön a határon a jócskán megnövekedett várakozási időre, de legyen tisztában azzal, hogy ez az intézkedés a saját jól felfogott érdekünk és a járvány megfékezése érdekében indokolt lehet. Kérdés, hogy nem-e lehetne erőteljesebb lépéseket alkalmazni.

