Kamatot vágott és új eszközvásárlási programot hirdetett a Fed

A koronavírus okozta helyzet miatt a Fed 0%-ra csökkentette irányadó rátáját és 700 milliárd dolláros mennyiségi lazítást hirdett. Vagyis az amerikai jegybank újra élesítette a válságok idején alkalmazható eszköztárát.

Élesen reagált az amerikai jegybank a koronavírus miatt kialakult helyzetre. 1 százalékponttal csökkentett az alapkamat-sávot vasárnapi döntésével, 0% és 0,25% közé és a járványt nevezte meg a 700 milliárd dolláros QE-program okának is (500 milliárd dollár értékben vásárol államkötvényeket és 200 milliárd dollár értékben jelzáloggal fedezett értékpapírokat). A jegybank döntéshozó testülete, a nyíltpiaci bizottság jelezte, hogy addig kész ezen az alacsony szinten tartani az irányadó ráta szintjét, ameddig meg nem bizonyosodnak arról, hogy az amerikai gazdaság képes elviselni a vírus gazdasági következményeit.

Emellett dollar-swap tendereket hirdet koordináltan a Fed a Kanadai Jegybankkal, a brit központi bankkal, a japán jegybankkal, az Európai Központi Bankkal és a Svájci Nemzeti Bankkal, a dollárlikviditás helyreállítása érdekében.

Harmadik közleményében pedig részletezte azt is az amerikai jegybank, hogy milyen intézkedésekkel stabilizálja a vállalatok és magánszemélyek részére rendelkezésre álló hitelek feltételeit. Ennek keretében hozzányúlt a kamatfolyosóhoz, az elsődleges hitelkamatlábat 150 bázisponttal 0,25%-ra csökkenti március 16-ától. Ezen a hitelkamatlábon az intézmények 90 napra vehetnek fel kölcsönt. Emellett a napközbeni hitelek kihasználására ösztönzi a pénzintézeteket. A válság óta felépült tőke- és likviditási pufferek hitelezésre való alkalmazására is ösztönözni fogja a vállalatokat. Ha pedig még ezek sem lennének elegendőek, a Fed a tartalékkötevelmények lazításáról is döntött.

Az indoklás

A Fed közleményében azt is jelezte, hogy a koronavírus-járvány számos országban súlyos áldozatokat szed és gyakorlatilag megbénította a gazdaságokat. A járvány közép távon is rontja a gazdasági növekedést és komoly negatív kockázatot jelent a kilátásokra - olvasható a Fed közleményében.

A döntést egyedül Loretta J. Mester tanácstag nem támogatta, mert ő csak 50 bázispontot vágott volna az irányadó rátán.

Jerome Powell jegybankelnök hamarosan sajtótájékoztatón ismerteti a döntés hátterét.



Donald Trump amerikai elnök a rendkívüli Fed-lépést azonnal kommentálta egy vasárnapi beszédében. Jó hírnek nevezte a jegybank lépését és jelezte, hogy nagyon boldoggá teszi.

Váratlan időzítés

A döntés időzítése igencsak érdekes. A Fed kétnapos kamatdöntő ülése ugyanis március 17-én kezdődik. Már ezt megelőzően hozta meg rendkívüli döntéseit az amerikai jegybank.

Azt is érdemes kiemelni, hogy két hét alatt már másodszor hoz rendkívüli döntést a globális járvány miatt. Március 3-án 50 bázispontos kamatvágást hajtott végre, ami az első rendkívüli kamatvágása volt a 2008-as pénzügyi válság óta.

A Fed kamatvágását a piacok már árazták, az időzítés viszont váratlan. Nagyon úgy tűnik, hogy a koronavírus-járvány által hozott rendkívüli idők és döntések nem múltak még el, sőt, most kezdődnek csak igazán el.

Mit csinálnak a piacok?

Az amerikai határidős tőzsdeindexek méretes eséssel reagálták le a Fed döntését, a befektetők inkább megijedtek a Fed helyzetértékelésétől:

A Fed bejelentésére a dollár gyengült az euróhoz képest.

