Rendkívüli döntést hozott a kormány az egészségügyben a koronavírus miatt

A koronavírus magyarországi terjedése sok mindent felülír, hosszú évek tétlensége után ugyanis a kormány a pénteken megjelent határozatában általános felmentést ad az egészségügyi dolgozóknak a röviden kényszernyugdíjaztatásnak nevezett szabály alól.

A Kormány elrendeli a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alkalmazásának felfüggesztését az egészségügyi dolgozók vonatkozásában a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet időtartamára - mondja ki a miniszterelnök által aláírt pénteki kormányhatározat.

Hogy mit is jelent ez a gyakorlatban? Leginkább a nyugdíjas, illetve nyugdíj előtt álló egészségügyi dolgozók tudják erre a választ. A 2013-as szigor értelmében a nyugdíjkorhatárt elérő közalkalmazottaknak választaniuk kellett a nyugdíj és a munka között (mert illetményüket és fizetésüket egyszerre nem vehetik fel), és ez a szabály különösen érzékenyen érintette a már akkor is súlyos munkaerőhiánnyal küzdő egészségügyi ágazatot. A kötelező nyugdíjazásnak nevezett szabály alól a kórházak és szakrendelők egyedi mentességet kérhettek a dolgozóiknak. Ennek pontos részleteiről korábban Farkas András nyugdíjszakértő írt alaposabban. Arra mutatott rá, hogy a mentességi procedúra, a szabályok alkalmazása rendkívül bonyolult folyamat, miközben az orvosok esetében a mentességek 100%-ban jóváhagyást kaptak. Ez is bizonyította, hogy az államnak is szüksége volt és van nyugdíjas egészségügyi dolgozókra. Ennek ellenére a kormány eddig nem adott általános mentességet az ágazat szakdolgozói számára a kötelező nyugdíjazás szabálya alól.

Egészen eddig. A koronavírus magyarországi terjedése láthatóan ezen a téren is új helyzetet teremtett. A kormány határozata ugyanis kimondja, hogy az egészségügyi dolgozók általánosan mentesülnek a nyugdíj vagy fizetés szabálya alól.

Mindez kedvező hír az ágazatban dolgozó, nyugdíjkorhatár előtt álló szakemberek számára, de még inkább jó hír az intézmények és az egész egészségügyi ellátórendszer stabilitása szempontjából. Ebből is látható, hogy a kormány határozott intézkedésekkel készül fel egy esetleges koronavírus-járvány kezelésére.

