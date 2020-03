Tájékoztat az operatív törzs: járványkórház építése kezdődik Kiskunhalason

Az operatív törzs a részvétét fejezte ki az első, ma bejelentett haláleset kapcsán és megköszönte az orvosoknak és ápolóknak az áldozatos munkát. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár hozzátette, hogy a magyar kormány minden szükséges erőforrást a rendelkezésre fog bocsátani az egészségügyi dolgozóknak. Minden megteszünk annak érdekében, hogy lassítsuk a vírust - nyilatkozta.

A koronavírus másként viselkedik, mint egy influenza, ezért másként kell nekünk is viselkednünk - tette hozzá. Az operatív törzs arra kéri a lakosságot, hogy felelősségteljes legyen, ne kerüljék meg az előírásokat és javaslatokat, mert ezek arra irányulnak, hogy ne csak magukat, hanem a családtagokat, és az egész magyar társadalmat megvédjék. A legtöbbet mi magunk tehetünk azért, hogy a vírus terjedését lassítsuk - mondta Kovács Zoltán. Az operatív törzs döntései között olyan tipusúak is lesznek, amely az egyéni felelősséget is kérik. Emberéletek múlhatnak azon, hogy mindenki tartsa be az előírásokat, ezért ne kerüljék a szabályokat, mert a saját családtagjaikat is veszélybe sodorják.