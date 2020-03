Koronavírus: többet tudunk Románia és Lengyelország betegeiről, mint a magyarokról

Magyarországon is napról-napra emelkedik a koronavírusos esetek száma, azonban meglepően keveset tudunk róluk. Románia, Lengyelország, vagy például Szlovákia részletes adatokat közöl minden új koronavírusos esetről, ahogy számos uniós és fejlett ország, Magyarország kormánya azonban kifejezetten kevés részletet tudat az új esetekről. Most már azt sem tudjuk, hogy külföldön jártak, kontaktszemélyek, fiatalok vagy idősek, illetve azt sem, hogy az ország mely régiójában regisztrálták a betegeket.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 39-re nőtt a hazánkban diagnosztizált fertőzöttek száma - közölte a hivatalos kormányzati oldal hétfő reggel. Az új esetekről semmi egyebet nem tudhatunk meg ma. Nem ez az első eset, hogy a kormányzat csak annyit közöl az új esetekről, hogy magyar állampolgárok, az elmúlt napokban ez már többször is előfordult.

Korábban még tudni lehetett, hogy a Magyarországon diagnosztizált új eset férfi vagy nő, hogy hány éves, honnan kaphatta el a betegséget (járt-e külföldön, járványos területen), az utóbbi napokban azonban elmaradoznak ezek az információk.

Mindezek miatt Magyarországról térképet sem lehet készíteni, hogy melyik megyében hány koronavírusos beteget találtak. Ezért az sem látszik, hol van esély lehetséges/potenciális gócpontok kialakítására. A betegekre vonatkozó kérdéseket az operatív törzs sem szokta kielégítően megválaszolni az újságírói kérdésekre, legutóbb annyi derült ki, hogy az esetek leginkább a fővároshoz köthetőek. Azonban nem világos, hogy ők valóban a fővárosban laknak, vagy csak itt diagnosztizálták őket.

Ehhez képest a legtöbb országban részletes adatok érhetőek el a koronavírusos esetekről. Lengyelország például interaktív térképet üzemeltet, ahol nyomon lehet követni, hogy melyik régiót mennyire érinti a koronavírus.

A lengyel koronavírus-térkép. Forrás: a lengyel kormány

Romániában is meg lehet állapítani, hogy az egyes esetek mely román régiókat érintik, az országban még az is elérhető, hogy az újonnan detektált eset hányadik beteg kontaktszemélye, melyik külföldi országból ment haza (ha külföldön járt), ha nem, akkor pedig az, hogy helyi megbetegedésről van szó. Az illető neme és életkora is elérhető. Az egyes esetről még az is pontosan látható, hogy éppen kórházban kezelik vagy felgyógyult-e már. Mindez pedig nem sérti meg a személyiségi jogokat, ugyanis a neve senkinek sem elérhető, viszont a társadalmat részletesen informálják, hogy az ország mely területén mennyire súlyos a járvány.

Szlovákiában is könnyű térképet rajzolni az esetekről, mert nem csak a régió, hanem még a város is elérhető a betegek kapcsán, Szlovéniában pedig korcsoportok és régiók szerint frissítik az eseteket. A legtöbb fejlett és nyugati ország hasonló adatokat közöl, mint a régiós országok.

Koronavírusos esetek Szlovéniában, márc. 15-én. Forrás: szlovén közegészségügyi intézet

Magyarországon azonban mindezekről szinte semmit sem lehet tudni egyelőre. Csak annyit, hogy hányan betegek éppen, hányan hunytak el és mennyien gyógyultak fel összesen. Részletes (korra, nemre, ill. a megbetegedés helyére vonatkozó) adatbázis ugyanis nem nyilvános. Pedig a koronavírus ellen csak néhány hatásos fegyver van: a minél több információ megosztása, a minél több szűrővizsgálat és a drákói szigor. Reméljük, hamarosan Magyarországon is elérhetőek lesznek a részletesebb információk a betegekről.

