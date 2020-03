Népes csapathoz csatlakozik Magyarország a koronavírus miatt: számos üzlet bezár, lezárjuk a határokat

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy Magyarország lezárja a határait a külföldiek előtt, az éttermek pedig délután 3-ig lehetnek nyitva. Nem egyedi intézkedés ez, a világon már többen megléptek hasonlókat, a régióban például Szlovákia már több nappal ezelőtt, és még a magyarnál is szigorúbb intézkedéseket fogadott el, az Európai Bizottság pedig ma jelentette be külső határainak lezárását. A magyarhoz hasonló intézkedéseket bevezető országokat tekitnjük át alábbi cikkünkben.

Magyarországon jelenleg messze nincs annyi koronavírusos esetszám, mint a nyugat- és dél-európai gócpontokban, de a megbetegedések már érezhetően növekednek. A kormány a vírus terjedésével fokozatosan hozott meg szigorúbb intézkedéseket, a mai lépésekkel pedig eggyel magasabb szintre érkeztünk. Amit a mai napig elrendelt a veszélyhelyet kihirdetése után a kormány:

az egyetemeket határozatlan időre felfüggesztette

betiltotta az iskolalátogatást a gyerekeknek, az oktatás távúton zajlik mától

megtiltották a 100 főt meghaladó rendezvények megtartását (szabadtéren ez 500 fő)

beutazási tilalmat rendelt el a gócpontoknak minősülő országokból

visszaállították a határellenőrzést az osztrák-magyar és a szlovén-magyar határon

a gócpontokból érkező magyaroknak 14 napos karanténba kell vonulniuk

az egészségügyben forrás-átcsoportosítás zajlik, a kormány pedig megtiltotta a védőfelszerelések exportját

Az alábbi intézkedéseket pedig az imént jelentette be Orbán Viktor:

Magyarország határait lezárják, csak magyar állampolgárok léphetnek be az országba.

A rendezvényeket éjféltől betiltják.

A koronavírus-járvány miatt a családi eseményeken kívül minden más összejövetelt halasszanak el az emberek.

Bezárják a szórakozóhelyeket, mozikat, a kulturális intézményeknél látogatási tilalmat vezetnek be.

A sporteseményeket zárt kapuk mögött lehet legfeljebb megtartani, ha vállalják a szervező

Az éttermek, kávézók, üzletek csak 15 óráig maradhatnak nyitva, kivéve az élelmiszerüzletek, drogériák, patikák.

A fenti intézkedésekkel népes csapathoz csatlakozunk, több ország ugyanis meglépte már ezeket, vagy hasonló lépéseket, az EU pedig ma jelentette be, hogy lezárja a határait. Az országok intézkedéseit mutatjuk be az alábbiakban.

Kína és Dél-Korea hatásosan léptek fel a járvány ellen

Kínában gyakorlatilag véget ért a járvány, rájuk már csak az jelent veszélyt, ha a külföldiek viszik oda. A leghatásosabb intézkedés kétségkívül a gócpontnak számító Hupei tartomány teljes lezárása volt, azon belül is Vuhan – később egyéb gócpontokat – karantén alá helyezése, a tömegközlekedés leállítása, majd kijárási tilalmat is elrendeltek. Ez később több tartományra is kiterjedt.

Azt is érdemes kiemelni, hogy Kína akkor zárta le Vuhant, amikor az esetszámok ott kisebbek voltak, mint Európában a hasonló intézkedések meghozatalakor – azaz kétségkívül nem honosítottuk meg a sikeres példát kellően gyorsan. Természetesen a kínai kormánynak más eszközei is vannak, így például a teljes megfigyelés, amit az európai országok nem vethetnek be. Mindenesetre a kijárási tilalommal a minimálisra csökkenthető a társadalom tagjainak érintkezése, és a vírus megállításában az a kulcstényező. Ott, ahol ilyen intézkedést nem rendeltek el, a vírus terjedésének még a növekedési ütemét sem sikerült megállítani.

Mindez tehát annyit jelent, hogy a legradikálisabb eszközök, így az ország vagy tartomány karanténba helyezése, ki- és beutazási, később kijárási tilalom, a tömegközlekedés leállítása rövid távon ugyan kényelmetlen és gazdaságilag káros, de ezzel lehet a leghatásosabban és leggyorsabban szinte teljesen megállítani a vírus terjedését.

Nem csoda, hogy több ország is hasonló példával járt el. Dél-Koreában és Tajvanon Kína közelsége miatt hamar felütötte a fejét a járvány. A dél-koreai példa is rámutat, hogy a lehető legjobb terep a vírus terjedésére a nagy, zárt közösség, a félszigeten ugyanis egy vallási közösségben kezdett el terjedni a járvány. Ma azonban már nem nőnek az esetszámok, így úgy néz ki, hogy a koreaiak megállították a koronavírust. A koreai eljárás azért is volt sikeres mert a szigorú lezárások mellett az átlagosnál sokkal több tesztet végeztek el (több százezret), így jól nyomon követhetővé tették a vírus terjedését. Emellett a kórházi infrastruktúrát is gyorsan átalakították, ez is kellett a sikerhez.

Európában sorra zárkóznak be az országok

Az öreg kontinensen Olaszország számít gócpontnak, az olaszok azonban nem léptek kellően gyorsan. Igaz, hogy az első falvakat és kisvárosokat karantén alá vonták, amikor felütötte a fejét a vírus, akkor azonban már régen kiszabadult a járvány a milánói agglomerációban levő településekről. Az olaszok regionális intézkedéseket hoztak, ami nem segítette a helyzetet, Lombardiát pedig akkor zárták le, amikor már az ország majdnem minden részében felütötte a fejét a járvány – pár nappal később az egész országot lezárták.

Ma Olaszországban az összes iskola zárva tart, és az élelmiszerboltokon és a gyógyszertárakon kívül minden boltot bezártak. A lakosságnak emellett kijárási tilalmat rendeltek el, csak indokolt esetben lehet a lakóhelyet elhagyni (például munkába járás miatt). Az intézkedések a kínai példát követik, és egyelőre nő az esetszám, a korlátozások sikerességét csak 10-15 nap múlva lehet megítélni.

Ausztria már az 5 főnél nagyobb összejöveteleket is betiltotta, holnaptól pedig már az éttermeknek is be kell zárniuk. A boltok az élelmiszerüzletek kivételével már eddig sem tarthattak nyitva. Emellett már tartományokat is vesztegzár alá vontak, teljes határzárat azonban egyelőre nem rendeltek el, csak a fokozottan fertőzött országokra nézve. Németország részleges határlezárás mellett döntött: Franciaországgal, Svájccal és Ausztriával szemben rendelték el.

Franciaország szintén bezárta az oktatási intézményeket, emellett a 100 főnél nagyobb eseményeket is betiltották. A franciák is bezártak minden olyan boltot, ami nem létfontosságú. Ha a tengerentúlra tekintünk, az Egyesült Államokban New York városában és Los Angelesben zártak be az éttermek és a nem létfontosságú üzletek.

A régióban hamarabb és szigorúbban léptek fel

Érdemes kiemelni néhány régiós országot is, akik már alacsony esetszám mellett szinte teljesen bezárkóztak. Csehország országos vesztegzárat rendelt: a lakosok nem hagyhatják el saját lakásukat, és nem tartózkodhatnak közterületen (kivéve, ha munkába vagy orvoshoz igyekezek). Igaz, ekkor náluk már 200 fölött járt a fertőzöttek száma. A boltokat is bezárták az élelmiszerüzleteken kívül. Ők is teljes határzárat rendeltek el, akárcsak a lengyelek, akik szintén szigorú intézkedéseket hoztak.

Érdemes még kitérni Szlovákiára: északi szomszédunk kormánya talán mindenkinél gyorsabban hozott meg páratlan szigorú intézkedéseket: jelenleg teljes határzár van az országban, az a szlovák állampolgár, aki be akar utazni, annak 14 nap karanténba kell vonulnia. Emellett az éttermeken kívül zárva tartanak minden egységet, jelenleg pedig azt fontolgatják, hogy a tömegközlekedésből kitiltják azokat, akik nem viselnek maszkot – amiből egyébként 30 millió darabot ígért a kormány, ezeket pedig ingyenesen fogják szétosztani a lakosok között.

A magyar kormány mai intézkedései tehát még mindig nem minősülnek a legszigorúbbnak, de nem kizárt, hogy a járvány terjedésével újabb korlátozásokat vezet be a kormány. Mindazonáltal a kínai statisztikák azt mutatják, hogy a teljes lezárással sikeresen fel lehet venni a harcot a járvánnyal szemben.

Címlapkép: Getty Images