Új szakaszba lépett a koronavírus-járvány Magyarországon

Az egészségügyi munkaerőt is át tudjuk csoportosítani, ha ez szükségessé válik. "Összehangolt intézkedésre és felelős magatartásra van szükség, hogy a járvány görbéjét a lehető leglaposabbra vegyünk. A megbetegedések számát minimalizáljuk, amennyire csak lehet, mert nem egyszerre terheli ilyenkor az egészségügyet a megbetegedése száma" - hangoztatta Müller.

A lapos görbe kifejezéssel arra utalt az országos tisztifőorvos, hogy a megbetegedések számát időben a leginkább el kell tudni húzni, hogy ne koncentráltan jelentkezzenek az ellátórendszerben ezek a betegek, mert akkor kezelhetetlen lesz a helyzet, mint például Olaszországban. Ennek a jelenetőségére hívta fel a figyelmet Barabási Albert-László világhírű magyar hálózatkutató.

Egy szemléletes interaktív grafikát is ideteszünk:

