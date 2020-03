90 napig nem kell hitelt törleszteniük a szerbeknek

A szerbiai központi bank 90 napos türelmi időt ad a magánszemélyek és a cégek hiteltörlesztésére is, hogy így segítse átvészelni a koronavírus-járvány időszakát.

A nemzeti bank bank korábban ötven százalékponttal 1,75 százalékra csökkentette az alapkamatot, hogy mérsékelje a járvány gazdaságra mért negatív hatását. Most pedig azt jelentette be, hogy 90 napos türelmi időt ad a magánszemélyek és a cégek hiteltörlesztésére is, hogy így segítse átvészelni a koronavírus-járvány időszakát.

A kormány ezen felül tízszázalékos béremelést jelentett be az egészségügyi dolgozók számára, valamint egyszeri négyezer dináros (11 800 forint) támogatást biztosít áprilisban a nyugdíjasoknak. A miniszterelnök tájékoztatása szerint a járvány miatt Szerbia gazdasági növekedése elmarad majd a várt 4 százaléktól.