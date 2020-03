A Daimler is leállítja a termelést legtöbb európai gyárában

In English

A Daimler bejelentette, a koronavírus miatt felfüggeszti legtöbb európai üzemében a gyártást. Azt, hogy a döntés a kecskeméti egységet hogyan érinti, egyelőre nem tudjuk.

A Daimler, amely a Mercedes anyacége is egyben, bejelentette: két hétre felfüggeszti a termelését a legtöbb európai gyárában annak érdekében, hogy megfékezzék az egyre gyorsuló ütemben terjedő koronavírust.

A döntés a Daimler személyautó-, kisteherautó- és haszongépjármű-gyártó üzemeit egyaránt érinti a vállalat tájékoztatása szerint.

A Daimler beszélt arról is, hogy a járvány terjedése kedvezőtlen hatással van a beszállító láncokra is, azokat nem lehet teljes mértékben fenntartani a kialakult helyzetben. Hozzátették, a koronavírus cégcsoportra gyakorolt gazdasági hatását egyelőre nem lehet megbecsülni, számszerűsíteni.

A gyárbezárásokkal a Daimler segít megvédeni munkavállalóit, megszakítani a fertőzés láncolatait és megakadályozni a világjárvány terjedését

– mondta a vállalat a Reuters beszámolója szerint.

A hír megjelenése előtt már megkerestük a kecskeméti operációt azzal kapcsolatban, hogy a koronavírus terjedése, kedvezőtlen gazdasági hatásai miatt tervezik-e a termelés felfüggesztését. Amint kapunk választ a feltett kérdéseinkre frissítjük cikkünket.

A győri Audi-gyár már felfüggesztette a termelését

A mostani hírrel kapcsolatban mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a győri Audi-gyár már ma délelőtt bejelentette, hogy felfüggeszti a termelését jövő hétfőtől. A vállalat két dologra hivatkozott a döntésével kapcsolatban: a globális eladások lassulására, a beszállítói láncokkal kapcsolatos problémákra.

Véleményünk szerint ezek a kihívások most a Mercedes számára is fennállnak német prémiumautó-gyártóként, így nem jelentene különösebb meglepetést, hogyha a termelés ideiglenes felfüggesztése a kecskeméti gyárat is érintené a cégcsoporton belül. Függetlenül attól, hogy az idehaza gyártott kompakt Mercedes-modellek rendkívül népszerűek a vásárlók körében.

További részletek hamarosan.