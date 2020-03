Miért lett járványkórház a Budai Egészségközpont? Varga Péter Pál válaszol

A Budai Egészségközpont Királyhágú úti kórháza 120 ággyal rendelkezik és 36 lélegeztetőgéppel, ami komoly kapacitást jelent egy járványügyi helyzetben - magyarázta a Portfolio megkeresésre Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont alapító-ügyvezetője a döntés hátterét, melynek során járványkórházzá alakul az intézmény. A szakember arról is beszélt nekünk, hogy mit okoz a cégnek a mostani járványügyi helyzet.

Speciális a Budai Egészségközpont telephelyei között, de az egész magánszolgáltatói szektorban az intézmény Királyhágó úti kórháza. Mi rendelkezünk olyan nagy kórházzal a magánszolgáltatók közül, amely a maga infrastruktúrájával, intenzív osztályos hátterével megfelelhet egy járványkórház szakmai igényeinek - fejtette ki Varga Péter Pál.

Részletezte azt is, hogy a kórházban ezek után milyen tevékenységet fognak folytatni. A járványkórházban diagnosztizálnak, alapszinten kezelik a betegeket és intenzív kezelést is nyújtanak - emelte ki.

Arra a kérdésünkre, hogy hogyan született meg a döntés arról, hogy BEK Királyhágó úti kórháza járványkórházzá alakul, a BEK alapító-ügyvezetője kifejtette: a vezetés automatikusan döntött így, ugyanis az intézmény mindig is a valós népegészségügyi szükségletek mentén működött, most pedig a valós szükséglet a járványügy. Ezért gondoltuk azt, hogy nekünk a járvány elleni harcból is ki kell vennünk a részünket - mondta.

Azt is elárulta, hogy nemcsak az alkalmazottaik, hanem a magánrendeléseken közreműködő, de másutt főállással rendelkező orvosaik között is nagy támogatottságot hozott a döntés: a tegnapi bejelentés óta eddig a 110 szakemberből 34 ajánlkozott fel önkéntes díjmentes segítőnek a járványkórházba. De a szakmai szolidaritás nagyon szép példája az is, hogy az elmúlt percekben hívott Nyulassy Tibor főorvos a János Kórházból, hogy főigazgatójuk hozzájárulásával intenzív orvosaik szükség esetén önkéntes segítőként támogatnák munkánkat.

Arra is emlékeztetett, hogy a rendelkezésre bocsátott 120 ágyával és 36 lélegeztető gépével komoly kapacitást jelent ez az intézmény a járványügyi törzs számára.

Arra a kérdésre, hogy milyen időtávval számolnak a telephely járványkórházként való működésére, az alapító kifejtette, hogy legalább 3 hónapra készülnek, de felkészültek arra is, hogy az ügy elhúzódhat.

Arra is kitért, hogy a járványügyi ellátás és annak megszervezése alapvetően az állam feladata, azért jelen helyzetben az intézmény is az állammal szerződik, az ellátás költségeinek fedezésére.

Leszögezte azonban, hogy

nem az anyagi érdek vezérelt minket, amikor felajánlottuk a kapacitást, hanem az egyértelmű elhivatottságunk a népegészségügyi feladat mellett.

Ehhez hozzáfűzte érdeklődésünkre, hogy nagy a különbség a Budai Egészségközpont normál üzletmenetben mutatott árbevétele és a járványkórház potenciális árbevétele között, vagyis a járvány terjedése és a megszokott tevékenység leállása a BEK-nek is nagy gazdasági csapást jelent.

Ugyanakkor kiemelte, hogy a cég rendelkezik olyan működési tartalékokkal, ami akár fél évig tartó problémás helyzetet is képes kezelni. "A tulajdonosi kör elkötelezett abban, hogy 780 munkahelyünket megvédjük, a munkatársainkat nem hagyjuk magukra, nem küldjük el fizetés nélküli szabadságra, és nem mondunk fel nekik" - magyarázta Varga Péter Pál, aki szerint ez a helyzet egy nagyon komoly humánpolitikai krízis is.

Varga Péter Pál Budai Egészségközpont, alapító-főigazgató, gerincsebész Dr. Varga Péter Pál 1979-ben szerezte meg diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán és 1983-ban tette le ortopédiai szakvizsgáját. 1986 és 1993 között 17 alkalommal vett ré Tovább … Tovább Dr. Varga Péter Pál 1979-ben szerezte meg diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán és 1983-ban tette le ortopédiai szakvizsgáját. 1986 és 1993 között 17 alkalommal vett ré

Címlapkép: Stiller Ákos, Portfolio