Szlovákiában azzal számolnak, hogy májusban tetőzik a koronavírus járvány

A szlovák Egészségpolitikai Intézet (IZP) nyilvánosságra hozta a koronavírus terjedését vizsgáló tanulmányát, amelyből az derült ki, hogy április végéig 24 ezer ember szorul majd kórházi kezelésre az ötmillió lakosú országban, közülük 1000-en szorulnak majd intenzív kezelésre. Az esetszámok pedig csak ekkor fognak megugrani igazán.

Szlovákia rendkívül szigorú intézkedéseket hozott, a régióban az elsők között zárta le határait és rendelt el boltzárat. A most megjelent tanulmány szerint mától számítva 58 napja van a szlovák korházaknak arra, hogy felkészüljenek a legmagasabb esetszámra. Ha az intézkedéseket nem hozták volna meg, akkor ettől a héttől számított 61. napon a szlovák egészségügy már nem tudta volna ellátni az összes beteget.

A fertőzések száma száz nap múlva a jelenlegi intézkedések mellett is elérheti a félmilliót, ezek közül a kórházi kezelésre szorulók száma 24 ezer lesz a tanulmány szerint. Azért csak ennyi, mert a fertőzöttek többsége észre sem veszi majd, hogy elkapta a koronavírust.

Van persze optimistább forgatókönyv is: eszerint 52 ezer ember fertőződik meg, akik közülük 4 ezer szorul kórházi ellátásra, 532-nek pedig lélegeztetőgépre is. Az optimista forgatókönyv akkor valósulhat meg, ha a jelenlegi intézkedések 3-4 hónapig érvényben maradnak. Az optimista forgatókönyv szerint is csak június második felében érné el a fertőzöttek száma a lakosság 10%-t, augusztusra pedig 5%-ra szorulna vissza. Szlovákiának egyébként 550 lélegeztetőgépe van.

Ha egyáltalán nem lennének korlátozások, akkor a vírus március végén tetőzne, és 2,4 millió embert, a lakosság felét fertőzné meg. Ez azonban magas halálozási arányt eredményezne az egészségügy leterheltsége miatt.

A jelentést készítő intézet hamarosan megkapja a mobilszolgáltatók adatait, és akkor újra elvégzik a modellezést. A pár nap múlva leköszönő miniszterelnök, Peter Pellegrini (Smer) nem szerette volna, ha az elemzés napvilágot lát.

(Új Szó)

