Befagyott az osztrák-magyar határ Hegyeshalomnál! Kétségbeesett magyarok üzennek nekünk

A tegnapi villámmegoldás után nem látszik érdemben javulni a válsághelyzet a határon szerda délelőtt.

Azonnali intézkedést kér az MKFE az Operatív Törzs és az ORFK, valamint az illetékes tárcák vezetőitől a magyarországi határok áruszállítási célú átjárhatóságának helyreállítása érdekében, mert a jelenlegi korlátozott működés veszélybe sodorta az ellátás fenntarthatóságát. A magyar határokon tapasztalt korlátozások ellentétesek az Európai Bizottság által kért gyakorlattal, amely különös figyelmet és határmenti koordinációt kér a tagállamok részéről az áruszállítás biztonságának megőrzése érdekében. Röviddel ezután a hegyeshalmi határátkelőn megindult a forgalom mindkét irányban!

Helyzetkép a határról

Sorozatosan kapjuk levélben és a közösségi oldalunkon keresztül olvasóink elkeseredett leveleit a Hegyeshalomnál kibontakozott áldatlan állapotokról.

Egy soproni lakos ezt írta:

"Most olvastam a cikküket a hegyeshalmi határról. A dolog sajnos cseppet sem lett megoldva az éjszakai átengedéstől, mert folyamatosan érkeznek most mar az ukránok is! Apukám tegnap éjjel 23:00 óra óta 1 métert sem mozdult a kamionnal. Akinek nincs vize elegendő vagy étele azokkal mi lesz? Senki nem tájékoztatja őket és még mindig kilométeres sorok kígyóznak úgy, hogy a kamionosok mar három sorban állnak!! Az illemhelyiségről ne is beszéljünk mivel nincs! Ezek az emberek nem pár órája állnak ott hanem édesapám pl. tegnap reggel 9:30 óta. Az osztrákoknak illene ezekkel az emberekkel tenniük valamit, akik egyébként hazajöhetnek, mert magyarok".

Egy másik olvasónk pedig így számolt szerda délben:

Sziasztok szerda éjszaka 0:30 óta itt ragadtunk ismét eltorlaszolták az utat a román állampolgárok.

"Fogy az inni és ennivaló, semmit nem tesz senki a magyarokért sem. Felháborító, ami itt történik. Személyautóval vagyunk 1,5 km-re re tőlünk a határ és semmit nem tesznek értünk a hatóságok. Sok magyar itt rekedt és ez embertelen, amit mindenkivel tesznek itt. Talán ez eljut a felelősökhöz is így".

Valaki pedig a humanitárius oldaláról közelíti meg a kialakult helyzetet:

"Mi ez az idióta intézkedése a kormánynak? Semmi emberség? Minden ember haza akar jutni! Hogy gondolják azt, hogy a magyarokat különválogatják az osztrákok, más nemzetek emberei meg ellátás nélkül várnak az útfélen? Csodálkozni fognak a szomszéd országok kormányainak utálatán?"

Érdekes, hogy a rendőrség hivatalos oldalán található Határinfo adatai alapján 3 óra az átjutási idő. Az olvasói visszajelzések ennél többet mutatnak. Az élő térkép szerint is óriási a torlódás.

Olvasói jelzések szerint és a Google élő térképe szerint a sor lassan elér a swechat-i repülőtérig.

A helyszíni beszámolók szerint az át nem engedett külföldi autósok keresztbe feküdtek az úttesten szerda délelőtt. Délre már 50-60 kilométer hosszú araszolást jelzett a térkép:

Rajkánál is rossz a helyzet

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint a rajkai határátkelőnél is hatalmas sorok állnak. A Google Maps szerint itt is 15 kilométeres a dugó.

Azt írják, bár a szlovák-magyar határon Rajkánál van kijelölve járványügyi tranzitútvonal beléptetőpontja, március 18-án délelőtt arról értesültek, hogy a gyakorlatban Rajkánál nehézkesen halad a beléptetés Magyarországra. Az MKFE szerint a szlovák oldalon 93 kilométer hosszú sor torlódott fel, a vége már Csehországban, Brno alatt tart. A sor óránként néhány kilométert halad.

Előzmények

Román és bolgár csoportok előtt zártuk le a határt hétfőről keddre, akik elkeseredésükben blokádot vontak az autópályára, így gátolva a hazafelé igyekvő magyarokat is. Aztán diplomáciai nyomásra tegnap éjjel keresztül utazhattak ezek a csoportok az országon, egyedi engedéllyel, ám ez felbuzdított másokat is, és most újra tömegek tartanak, vagy már érkeztek, a zárt határunkhoz.

Olvasóinkat kértük, hogy számoljanak be a tapasztalataikról, így segítve egymást a tájékozódásban. Bízunk benne, hogy az olvasók üzeneteik után a hivatalos álláspontról is beszámolhatunk majd.

Címlapkép: Határátkelő Hegyeshalomnál az osztrák-magyar határon március 17-én. Forrás: Stiller Ákos/Bloomberg via Getty Images