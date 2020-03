Megvan az engedély: embereken tesztelhetik a koronavírus elleni vakcinákat Kínában

A CanSino Biologics bejelentette, hogy megkapta a kínai hatóságtól az engedélyt arra, hogy megkezdjék a koronavírus elleni vakcinák tesztelését embereken is – írja a Bloomberg.

A vakcinát a hongkongi tőzsdén jegyzett CanSino Biologics a kínai katonai orvostudományi akadémiával karöltve fejlesztette ki, és most abba a fázisba érkezett, hogy embereken is teszteljék, első körben a járvány korábbi epicentrumának számító Vuhanban.

Korábban sosem látott ütemben fejlesztik a vakcinákat világszerte, miután a világjárványnak minősített koronavírust jól láthatóan egyedül az elszigetelési intézkedések nem tudják megállítani. A világon egyre több országban fejlesztik a kutatócsoportok a vakcinákat, Amerikában a Moderna már múlt héten engedélyt kapott az embereken való tesztelésre, átugorva a jó pár éves állati tesztfázist.

A CanSino tesztjeinek egyik lépése az lesz, hogy a kísérleti vakcinát 108 egészséges, 18 és 60 év közötti embernek is beadják, különböző dózisokban. A teszteket már ebben a hónapban elkezdik és év végéig tartanak. A cég a kiadott közleményben kitért arra is, hogy a vakcinát állatokon is tesztelték és biztonságosnak bizonyult.

Normál körülmények között egy vakcina tesztelése évekbe telik, mivel az embereken végzett kísérleteket jó pár állati teszt előzi meg. A kínai járványügyi hatóság szerint a gyors emberi tesztek ellenére is legkorábban hat hónap múlva lehet gyógyír a koronavírusra.

