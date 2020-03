Nagyon fájni fog a koronavírus-járvány a magyar gazdaságnak

Egy hét alatt harmadszor rontotta a magyar gazdaság növekedési kilátásait az Erste Bank, a cég elemzői már csak 1,1%-os növekedést várnak 2020-ra. Ugyanakkor hozzáteszik, hogy az eurózóna recessziója mellett a régió néhány országában sem elképzelhetetlen gazdasági visszaesés. A költségvetés várhatóan igyekszik majd kihasználni a rendelkezésre álló mozgásteret, a GDP 2,5 százaléka lehet a hiány.

Tényleg nem lesz itt növekedés?

Már a múlt héten beszámoltunk arról, hogy a korábbi 3,6%-ról 3,3%-ra rontotta magyar növekedési becslését az Erste Bank 2020-ra azzal párhuzamosan, hogy a régió többi országában is romló kilátásokat fogalmazott meg. Ezt az előrejelzést húzták most még lejjebb, méghozzá erőteljesen két lépésben.

A bank elemzői szerint az idén mindössze 1,1%-kal bővülhet a magyar gazdaság, a 2021-es növekedés pedig 2,8%-os lehet.

Az elemzésben kiemelik, hogy egyre valószínűbbnek tűnik egy olyan forgatókönyv, mely szerint az eurózóna recesszióba csúszik 2020-ban, emiatt a kelet-közép-európai országok kilátásai is romlanak. Emellett hozzáteszik, hogy nem zárható ki, hogy a régió néhány országában is gazdasági visszaesést látunk majd.

Magyarországon az Erste arra számít, hogy a kiskereskedelmi forgalom növekedése a tavalyi 6%-ról 2,9%-ra fékez, az ipar viszont még ennél is jobban visszaeshet, mindössze 0,8%-os lehet a növekedés idén. Kérdés, hogy ebben számoltak-e már az Audi-gyár kedden bejelentett leállásával, ha nem, akkor azzal együtt könnyen negatív is lehet a magyar ipar idei teljesítménye.

A bank elemzői szerint a koronavírusnak már most látható gazdasági hatásai vannak: a nemzetközi beszállítói láncok összeomlottak, a szolgáltató szektorban pedig a turizmus és a vendéglátás lehet a legnagyobb vesztes.

A gazdasági kilátások egyébként fokozatosan romlottak az utóbbi napokban, a múlt héten Varga Mihály pénzügyminiszter is arról beszélt, hogy akár 0,3 százalékos gazdasági visszaesés is várhat az idén az országra. Orbán Viktor miniszterelnök pedig arra kérte a kamarát, hogy április közepére-végére állítsanak össze egy tervet arról, mely szektorokat kell kisegíteni a koronavírus gazdasági hatásai miatt, illetve milyen célzott intézkedésekre lehet szükség. A kormányfő egyébként az MKIK múlt heti rendezvényén kimondottan pesszimista volt, szerinte „nincs A- és B-terv, csak C-terv van, mindenkinek ki kell lépni a komfortzónájából”, illetve kiemelte, hogy a járvány hatásait ellensúlyozó kormányzati csomagból mindenkinek ki kell majd vennie a részét.

Elszállhat a hiány is

Az Erste Bank friss elemzésében nem csak a gazdasági növekedésre vonatkozó prognózisát vizsgálta felül, hanem a többi fontosabb mutatóra is új előrejelzést adtak.

Így a szakemberek szerint a kormány eredeti 1 százalékos céljával szemben a GDP 2,6%-a lehet a költségvetési hiány, majd ez jövőre 1,8%-ra csökkenhet.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a kormány a GDP 1,5%-ával többet költ majd, ez ugyanis önmagában 700-800 milliárd forint körüli többletkiadást jelentene. Önmagában a gyengébb növekedés is rontja valamennyivel a költségvetési egyenleget, de valószínűleg a kormány is igyekszik majd kihasználni a rendelkezésére álló mozgásteret a gazdaságélénkítésre célzott intézkedésekkel.

A fentiek mellett hosszú évek csökkenése után a munkanélküliség is emelkedhet, a tavalyi 3,4%-os ráta után 3,8%-ot várnak idén az Erste szakemberei, akik a régió többi országában is hasonló folyamatokat jósolnak. Vagyis a koronavírus gazdasági hatásainak köszönhetően vélhetően beindulnak majd az elbocsátások is bizonyos iparágakban, melyeket érzékenyen érintenek a hatások.

A romló növekedés miatt újra hiány lehet a magyar fizetési mérlegben is, idén és jövőre is a GDP 0,8%-át teheti ki a deficit az elemzők szerint. Érdekesség viszont, hogy a forintárfolyamra vonatkozó előrejelzésen egyelőre nem változtattak, az év végéig továbbra is 335 körüli euróárfolyamot várnak a bank szakemberei,. bár kiemelik, hogy a kockázatok a gyengébb forint felé mutatnak és a korábbinál nagyobb lehet az árfolyam ingadozása.

