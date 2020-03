Nyugatról jössz haza autóval? Erre menj át az osztrák határon!

Sorozatosan kapjuk levélben és a közösségi oldalunkon keresztül olvasóink elkeseredett leveleit a Hegyeshalomnál kibontakozott áldatlan állapotokról, sokan nem órák óta, hanem tegnap óta nem tudtak előrébb jutni. Van azonban számos másik határ is, amit nem zártak le a hatóságok, és kizárólag a magyar és osztrák állampolgárok előtt van nyitva, így aki autóval nem akar a dugóban vesztegelni, annak más útvonalat ajánlunk.

A magyar és osztrák állampolgárok más határátkelőn is hazatérhetnek, nem szükséges a hegyeshalmi, 0-24 órán keresztül, a nemzetközi árufuvarozás részére is nyitva tartott a határátkelőn közlekedniük. Bár már Hegyeshalomnál is elindult a közlekedés, a várakozási idő még mindig több órás.

A police.hu tájékoztatása szerint még 5 határ van nyitva a magyar és osztrák állampolgárok előtt, ezek mindegyikénél enyhe a forgalom, de a pontos várakozási idő folyamatosan változik:

Szentpéterfa - Eberau

Várakozási idő itt, kevesebb mint 15 perc és kizárólag személyautók kelhetnek át.

Bucsu - Schachendorf

Várakozási idő itt, kevesebb mint 15 perc és személyautók, buszok, tehergépjárművek kelhetnek át.

Fertőd - Pamhagen

Várakozási idő itt, kevesebb mint 15 perc és személyautók, buszok kelhetnek át.

Kópháza - Deutschkreutz

Várakozási idő több mint negyed óra és személyautók, buszok, tehergépjárművek kelhetnek át.

Kőszeg - Rattersdorf

Várakozási idő itt, kevesebb mint 15 perc és személyautók, buszok, tehergépjárművek kelhetnek át.

Nemzetközi fuvarozás

A Hegyeshalom-Nickeldorf átkelő fogad nemzetközi forgalmat is, itt azonban extrém módon megnőtt a várakozási idő, utolsó információink alapján már elindult a forgalom, de még mindig több órás a várakozási idő a személygépkocsik számára is. A nemzetközi forgalomban résztvevő áruszállítók Hegyeshalom helyett a Rábafüzes - Heiligenkreutz vagy a Sopron - Klingenbach határátkelőket használhatják.