Sosem látott forgalomnövekedés a magyar boltokban, valahol már korlátozásokat vezettek be

Korábban sosem látott forgalomnövekedést tapasztalnak a magyar üzletekben, néhány kereskedelmi lánc már korlátozásokat vezetett be a tartós élelmiszerek esetében. Ennek oka azonban az, hogy minél több vásárlónak jusson az árukból, áruhiányról továbbra sem lehet beszélni – mondta a Portfolio kérdésére Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.

A Portfolio munkatársai és olvasói azt tapasztalták, hogy az utóbbi napokban néhány magyarországi üzletlánc korlátozásokat vezetett be a tartós élelmiszerekre. Több Facebook-csoportban is hasonlóról számoltak be, az eddigi tapasztalatok alapján a CBA és a Spar lépett. A CBA esetében például

Lisztből és rizsből legfeljebb 3 kilogrammot,

étolajból 5 litert,

kristálycukorból 5 kilogrammot,

sertés- és baromfihúsból 2 kilogrammot,

résztából 2 kilogrammot,

sóból 2 kilogrammot,

papíráruból 1-1 csomagot,

konzervből pedig 6 darabot

lehet egyszerre vásárolni. Hasonlót tapasztaltunk a Spar egyik üzletében is.

Az üzletláncok egyedi döntéseket hoztak a korlátozásokkal kapcsolatban miután az utóbbi időszakban sosem látott forgalomnövekedést tapasztaltak

- mondta a Portfolio kérdésére Vámos György, az OKSZ főtitkára.

Tapasztalataink szerint sok üzletben például a hentespultoknál gyakorlatilag a reggeli nyitáskor elviszik az árut, ki sem rakják a pultba, hanem ládákból szolgálják ki a vásárlókat. A kereskedelmi szövetség főtitkára szerint azonban a korlátozó intézkedések oka továbbra sem az áruhiány, hanem az, hogy minél több vásárlót ki tudjanak szolgálni az üzletek. Hozzátette: egyes esetekben előfordulnak üres polcok, átmeneti hiány vagy a termékpaletta szűkülése, de általános áruhiány nincs.

Az utóbbi napokban a határokon látott torlódás kapcsán Vámos György elmondta: rengeteg kamion is van a dugóban, melyek árut szállítanának, ezért egyeztettek a kormánnyal, hogy amiben lehet, segítsenek a fennakadásmentes áruszállítás érdekében. Közben a legfrissebb hírek szerint Hegyeshalomnál feloldották a határzárat, így megindulhatott a forgalom Magyarország felé.

