Donald Trump: "Kellő időben be fogok avatkozni az olajháborúba"

Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy kész a kellő időben beavatkozni az oroszok és a szaúdiak által indított olajár-háborúba. Hozzátette: az alacsony üzemanyag-árak jók az amerikai fogyasztók számára, még akkor is, ha az iparnágnak nem tesz jót.

Oroszország és Szaúd-Arábia közt megbomlott a három éve fennálló egyezség, így a két ország között olajár-háború tört ki ebben a hónapban. A termelés fokozása és a koronavírus miatt kieső kereslet együttesen közel húszéves mélypontra lökték az olaj árát ezen a héten.

A helyzet nagyon pusztító Oroszország számára, mert ha megnézzük, az egész gazdaságuk erre épül és most évtizedek óta a legolcsóbbak az olajárak. Azt mondanám, hogy Szaúd Arábiának is rossz ez a helyzet, de ők most árháborút vívnak, harcban állnak. A megfelelő időben be fogok avatkozni.

- mondta az elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján.

Donald Trump nemrég az olajárakról egyeztetett telefonon Mohamad bin Salman koronaherceggel, később pedig a Szaúd Arábiai amerikai nagykövet is egyeztetett a helyi energiaügyi miniszterrel. Az egyeztetésről kevés információ látott napvilágot.

(Reuters)

Címlapkép: Getty Images