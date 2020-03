Hiába az EKB pánikszerű bejelentése, tovább zuhannak a tőzsdék

Csak percekig tartott ki az örömködés szerda éjjel az amerikai határidős részvényindexekben arra a bejelentésre, hogy az EKB év végéig 750 milliárd eurónyi eszközt fog megvásárolni az eurózónában, majd újra hanyatlottak.

Az EKB azután jelentette be új programját váratlan időpontban, hogy a múlt heti kamatdöntéskor 120 milliárdos vásárlást mondott be, szerdán pedig az olasz, illetve eurózóna perifériás hozamok hatalmasat ugrottak, mert az államadósságok finanszírozásával és az eurózóna egyben maradásával kapcsolatos félelmek is előjöttek hirtelen.

Ebből is látszik, hogy az EKB-nak pánikszerű ez a bejelentése és kérdéses, hogy ténylegesen mennyit segít,

hiszen ahhoz a korláthoz tartani igyekszik magát, hogy az egy-egy ország által kibocsátott államkötvényekből legfeljebb 33%-ot vehet. Márpedig az eddigi vásárlásokkal egyes papírokból és egyes országok kötvényeiből már megközelítette ezt.

Valószínűleg az sem segít, hogy az EKB bejelentése is pánikot sugall, így az a befektető, amely eddig nem aggódott az eurózónáért és benne az olasz adósság fenntarthatóságáért, az most feltehetően ettől a lépéstől fog.

Nem véletlen, hogy a Dow Jones amerikai határidős részvényindex az átmenetileg 20500 pontig ugrás után az éjszaka során visszahullott 19000 pontig, azaz már 800 ponttal lejjebb van, mint a tegnapi újabb nagy szakadás után.

