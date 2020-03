Koronavírus: Magyarország Achilles-sarkainak kell most helytállni

A magyar kormánynak vitathatatlan érdemei vannak abban, hogy a magyar gazdaságot tartós növekedési pályára állította, csökkentette a sebezhetőségét, vagyis válságállóbbá tette az országot. Azonban voltak komoly hiányosságai is, mégpedig az oktatásban és az egészségügyben, amit évek óta hangsúlyoznak a szakértők. És most egy olyan válság előtt állunk, ahol a magyar gazdaság Achilles-sarkait éri a kihívás, a koronavírus ugyanis ezt a két alulfinanszírozott szektort teszi próbára.

A magyar makrogazdasági helyzet rózsásnak tűnik. A GDP-gyorsan növekedett az elmúlt években, a foglalkoztatás a rendszerváltás óta nem látott rekordra emelkedett, a munkanélküliség mélyben, az államadósság és a külföldiek kezében lévő adósság szépen csökkent, igaz, a fizetési mérleg többlete elolvadt a „magas nyomású gazdaság” miatt. Vagyis a magyar gazdaság összességében jól nézett ki a koronavírus-járvány előtt. Kívülről egyetlen szépséghibája a makroképnek, hogy a költségvetési politika prociklikus és a monetáris politika ultra laza volt, vagyis az anticiklikus gazdaságpolitika tere elég mérsékelt.

A mostani válságban azonban nem csupán a makrogazdasági helyzet a lényeg, hanem az, hogy a krízis által erőteljesen érintett területek (az oktatás és az egészségügy) miként teljesítenek. Ezeknek a fenntartását a társadalom az államra bízza, ahogy a rendvédelmi szervezetekét is, bízva abban, hogy amikor kell, helytállnak.

A koronavírus-járvány végső soron egy olyan black swan (nagyon alacsony kockázatú, de pusztító hatású esemény), amire egyetlen ország egészségügyi vagy oktatási rendszere sem volt felkészítve.

Ezt mutatja, hogy a fejlett, nyugat-európai országoknak sincs rá megfelelő válaszuk, azonban Dél-Korea példája alapján nem lehetetlen a sikeres védekezés. De lássuk, mi a helyzet Magyarországon, amikor életbe lépett az iskolák látogatási tilalma, az állami egészségügyi rendszert járványhelyzetre igyekeznek átkapcsolni, 58 megbetegedést diagnosztizáltak szerdáig, és az operatív törzs a napokban többszáz új esetre számít.

Oktatás

A koronavírus terjedése miatt Magyarország a hét elejétől bevezette a digitális oktatást, vagyis a diákok nem járthatnak be az intézményekbe, miközben az oktatás folyik. Gyorsan szögezzük le: ez volt a legjobb intézkedés, amit csak tehetett a kormány ebben a helyzetben. A diákok otthon maradnak, a feladatok lekötik őket, így nem érintkeznek egymással, vagyis érdemben csökkent a fertőződés valószínűsége, miközben egy bizonyos szinten folyik tovább a képzésük. De nem szabad elmennünk amellett, hogy az intézkedés bevezetése előtt a kormányzat évismétlésről és a tanárok fizetés nélküli szabadságáról beszélt, amit hallani is riasztó volt az egész társadalom számára, hiszen azt jelentette volna, hogy a kormány mind a tanárokat, mind a diákokat cserbenhagyja. A digitális oktatás bevezetése tehát egy nagyon jó válasz volt a kialakult helyzetre, azonban két probléma akad vele:

a tanárok egyáltalán nincsenek felkészülve és felkészítve erre, hiszen a pedagógusok általában idősek, a digitális képzettségüket pedig a szükségesnél kevésbé fejlesztette az oktatási kormányzat az elmúlt években,

miközben a kormány a tankönyvpiac elmúlt években látott szétzilálásával szinte ellehetetlenítette, hogy a magánvállalatok eredményes fejlesztéseket hajtsanak végre, amelyek alkalmasak lehetnek a digitális oktatás megvalósítására.

Csak csendben jegyezzük meg, hogy a digitális oktatást nagyon sok pedagógus olyan szoftverekkel valósítja meg, amelyet magánvállalatok fejlesztettek, a hivatalos, állami Kréta-rendszer szinte alkalmatlan erre.

Összességében tehát nem elég azt hangsúlyozni, hogy az oktatás milyen nagymértékben alulfinanszírozott és a tanárok kormányzati megbecsüléséről gyakorlatilag nem lehet beszélni, miután hosszú évek óta egyáltalán nem nőtt a bérük, azt is látni kell, hogy

a szektorban látott piacellenes intézkedések gátat szabtak az innovációnak.

Nem csoda, hogy a tanároknak így fogalmuk sem volt, miként valósul meg a digitális oktatás. Hiszen vannak, akiknek eszközük sincs ehhez, a munkáltató ugyanis nem biztosítja azokat az eszközöket, amelyekkel folytatni lehetne a digitális oktatást. (Hétfőtől ugyanis már a laptop és az internet alapvető munkaeszköze a tanároknak.) Éppen ezért mondta Orbán Viktor miniszterelnök azt, hogy amelyik tanárnak nincsenek meg a szükséges eszközei, az bemehet az iskolába dolgozni. Vagyis, ha egy magánvállalatról beszélnénk, akkor a helyzet ilyesmi lenne:

mostantól dolgozz otthonról a járvány miatt, eszközöket nem adok neked, és ha nincs saját, akkor menj be az irodába.

Digitális Oktatási Stratégia

Egyébként is terveztük, hogy kiépítjük Magyarország digitális oktatási infrastruktúráját, az igazság az, hogy ezt a munkát nem fejeztük be, ezt a következő tanévre kell elkészíteni. Ezt idő előtt kell most elindítanunk, lehet, hogy döcögni fog, de még mindig jobb, hogy folytatjuk a tanítást, mintha ezt egyáltalán nem tennénk, és a tanítási időszak véget érne – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken. A Digitális Jólét Program keretében 2016 októberében fogadta el a kormány Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját (DOS). A cél az, hogy felkészüljenek a gyermekek a 21. század munkaerőpiaci elvárásaira, (…) és minden tanulónak lehetősége legyen arra, hogy elsajátíthassa a jövő technológiáit, nemcsak az informatikát, hanem a robotikát, a kiterjesztett valóságot, vagy a 3D nyomtatást. A célok között szerepelt, hogy 2018 végére, illetve a 2019-es tanév kezdetére minden iskolában szélessávú internet elérés és WiFi-lefedettség legyen, a pedagógusok jelentős része kapjon tanári laptopot és a tantermek felszereltsége is javuljon. Általánossá válhat a diákok saját eszközeinek bevonása a tanulási-tanítási folyamatba és jelentősen bővül majd a digitális tananyag tartalmi kínálat is – derült ki a 2016 októberi anyagból.

Egészségügy

Az egészségügy esetében Magyarország talán legnehezebb helyzetben lévő szektorának kellene azonnal a legjobban teljesítővé válnia. A koronavírus-járvány ugyanis kétségtelenül az egészségügyi rendszerre rója a legnagyobb terhet. A magyar egészségügy helyzetét mindennél jobban mutatja az Európai Bizottság idei országjelentése, amelyből kiderült, hogy

az elmúlt tíz évben csökkent a GDP-arányos közegészségügyi kiadás, és messze elmarad az EU-átlagtól.

Az egészségügy lenyomata, hogy milyen állapotúak a kórházaink. A koronavírusos betegek kezelésére kijelölt Szent László Kórház (ahol egyébként a fertőző betegeket kezelik) legtöbb épülete például úgy néz ki, mintha az ország egyik legelmaradottabb térségében járnánk, akár kívülről, akár belülről nézzük meg az épületeket. Személyes, közelmúltbeli tapasztalatom azonban némi bizakodással tölt el: az orvosok, nővérek, és a kórház összes dolgozója mindent megtesz azért, hogy a betegek meggyógyuljanak. Kiváló szakembergárda dolgozik a Lászlóban éjjel-nappal azért, hogy mindenki meggyógyuljon.

Emberfeletti teljesítményt nyújtanak, éppen ezért megérdemelnék, hogy XXI. századi körülmények között, fejlett technológiával dolgozhassanak és a leginkább megfelelő eszközökkel gyógyíthassanak, mindez azonban nem mindig áll rendelkezésükre. És nem csak ők, hanem az ország összes kórházában dolgozó és gyógyuló megérdemelné ugyanezt. Ennek azonban a közelében sem jár ma Magyarország, pedig ha a gazdaság teljesítményéből az egészségügy is arányosan részesülne, szép eredményeket érhetnénk el.

Az egészségügy alulfinanszírozottsága megmutatkozik azon is, hogy a dolgozók kifejezetten túlterheltek. De nem meglepő, hogy igen jelentős munkaerőhiány alakult ki az egészségügy-szociális ellátásban. A nemzetgazdasági ágban ugyanis több mint 9000 betöltetlen álláshely van, amiben szerepet játszik, hogy az orvosok közül sokan hagyták el az országot egy évtized alatt az alacsony bérek és a nehéz körülmények miatt. Nem lenne azonban igazságos, ha csak az egészségügyi szektor munkaerőhiányáról beszélnénk, hiszen az elmúlt években az egész országban, minden szektorban jelentősen megnőtt a betöltetlen álláshelyek száma.

Amíg azonban a nemzetgazdaságban 2,3-2,5% körüli a betöltetlen álláshelyek aránya, addig az egészségügy, szociális ellátásban tartósan 4% feletti, ilyen magas rátát egyetlen szektorban sem láthatunk.

Ez azt jelenti, hogy 100-ból 4 álláshely betöltetlen, vagyis a már korábban is túlterhelt orvosoknak kell most helytállniuk egy egyre nehezedő helyzetben.

Az előttünk álló válságban tehát a magyar gazdaság két Achillesz-sarka fog vizsgázni. Hogy a diákok mennyit tanulnak az időszakban, az igazából másodlagos, a lényeg, hogy otthon vannak, talán nem fertőződnek, és addig is robbanásszerűen fejlődhet a digitális oktatás. A helyzet az, hogy a piac most is élen jár, a vállalatoknak zseniális oktatási megoldásaik vannak, miközben a kormány egyre inkább kiszorította őket a tankönyvpiacról. A tanulság itt is egyértelmű.



A legfontosabb, hogy az egészségügy miként vizsgázik a következő hetekben. Szerencsére a kormány is látja, milyen fontos, hogy lassítsuk a vírus terjedését (hogy az egészségügyi rendszer elbírja a terhelést, vagyis mindenki számára tudjanak megfelelő ellátást nyújtani), hiszen számos korlátozó intézkedést meghoztak már. Ezzel talán elkerülhető, hogy egyszerre túl sok beteg zúduljon a rendszerre. Nekünk nincs más teendőnk, mint otthon maradni, kezet mosni, tisztaságot tartani a lakásban, vagyis mindent megtenni a betegség elkerüléséért. És betartani minden szabályt/rendelkezést, amit napról napra hoz meg a kormányzat a veszélyhelyzetben. Miközben ezt tesszük, abban biztosak lehetünk, hogy az orvosok és a nővérek mindent megtesznek, hogy meggyógyítsák a betegeket, rajtuk semmi sem fog múlni.



