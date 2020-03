Koronavírus-pánik: ez életünk egyik legjobb vételi lehetősége

Élete egyik legjobb vételi lehetőségét látja a mostani részvénypiaci zuhanásban a neves befektető, Bill Miller. A befektetői félelmek idővel enyhülni fognak, hacsak nem érkeznek folyamatosan nagyon nagyon rossz hírek a vírussal kapcsolatban - állítja.

Élete egyik legjobb vételi lehetőségét látja most a piacokon a neves befektető, Bill Miller, aki a tegnapi részvénypiaci zuhanás közepette nyilatkozott a CNBC-nek.

Ez egy kivételes vételi lehetőség

– mondja. Hozzáteszi, hogy ez persze nem jelenti azt, hogy minden pénzüket bele kell tenni részvényekbe.

Bill Miller, a Miller Value Partners elnöke és befektetési vezetője szerdán pont akkor beszélt erről, amikor az amerikai tőzsdéken az S&P 500 újabb 7 százalékos esése után felfüggesztették 15 percre a kereskedést. (A napot végül 2000 pontnál nagyobb eséssel zárta a Dow index.)

A neves befektető elmondása szerint életében eddig 4 nagyszerű vételi lehetőség adódott. Az egyik 1973/74-ben, a második 1982-ben a harmadik 1987-ben, a negyedik 2008/09-ben. Ez pedig az ötödik.



Ezeket jellemzően valamilyen esemény váltotta ki, például a háború a Közel-Keleten. Most pedig a koronavírus az ok, a járvány példa nélküli pénzügyi és társadalmi hatásokkal jár. Mind a három vezető amerikai index medve piacba fordult, néhány iparág, például a hotelek és az utazás szinte teljesen leállt és most kormányzati segítségért kilincsel.

Miller szerint idővel, hacsak a járvánnyal kapcsolatos hírek nem fordulnak radikálisan rosszabbra, a félelem enyhülni fog a befektetők körében. Ahhoz, hogy a jelenlegi érzelmi állapotok maradjanak fenn, állandó, nagyon negatív híráramlása van szükség.

Bill Miller arról ismert, hogy a Legg Masonnál eltöltött 15 éve alatt folyamatosan meg tudta verni a piacokat. 2019-ben tért vissza, abban az évben közel 120 százalékos hozamot csinált a befektetőinek (a jutalékokat leszámítva).

