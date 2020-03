Bődületes rekord a győri Auditól – Nagyon rosszkor jött a koronavírus-járvány

Szandányi Levente Cikk mentése Megosztás

Azt, hogy pontosan hány motort és autót állítottak elő a győri Audi-gyárban tavaly, már eddig is tudtuk. A vállalat most közzétette többek között azt is, hogy mindezeknek köszönhetően mekkora árbevételt ért el 2019-ben, bődületes új rekord született.