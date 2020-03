Kijárási korlátozás Bajorországban - Mit jelent ez náluk?

Kijárási korlátozásokat vezetnek be Bajorországban a koronavírus-járvány lassítására - jelentette be pénteken a német tartomány miniszterelnöke.

Új lépések, mert félnek az olasz helyzettől a bajorok

Markus Söder müncheni tájékoztatóján elmondta, hogy a korlátozások péntek éjféltől érvényesek, egyelőre két hétig.

Továbbra is szabad elmenni otthonról dolgozni, és szabad orvoshoz, gyógyszertárba és élelmiszerboltba menni. Szabad továbbá sétálni, kutyát sétáltatni és sportolni, de csak egyedül vagy a legszűkebb családi körben.

A csoportos összejövetel szigorúan tilos

- közölte.

Bajorország a 16 német tartomány közül az első, ahol kijárási korlátozásokat vezetnek be az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) gyorsuló ütemű terjedése miatt. A második várhatóan Saar-vidék lesz; a saarbrückeni miniszterelnöki hivatal kora délután közölte, hogy a kormány még pénteken határoz a tartományban élők mozgásának korlátozásáról.

A bajorországi döntésekről Markus Söder elmondta, hogy a minden eddiginél szigorúbb intézkedések elengedhetetlenek a járvány lassításához. A tartományban drámai mértékben emelkedik a regisztrált fertőzések és a halálos kimenetelű megbetegedések száma.

Az olaszországihoz vagy a franciaországihoz hasonló folyamatok indulnak be, ha nem vigyázunk

- mondta Markus Söder.

Bajorországban az igazolt fertőzések száma csütörtökről péntekre 35 százalékkal nőtt, így átlépte a kétezres határt, a vírus okozta betegségben (Covid-19) elhunytak száma pedig 10-ről 15-re emelkedett.

Markus Söder aláhúzta, hogy szombattól a fodrászatok, és a kert-, és barkácsáruházak sem tarthatnak nyitva. Az utóbbiak sajnálatos módon a közösségi élet színtereivé váltak az utóbbi napokban, holott a járvány lassításához éppen az egymás közötti közvetlen, fizikai kapcsolatok lehető legnagyobb mértékű csökkentése, a találkozások mellőzése szükséges - mondta.

Az éttermek és meleg ételt felszolgáló egyéb vendéglátóhelyek működését is tovább korlátozzák, szombattól csak elvitelre főzhetnek, vagy az autós éttermek (Drive-In) kiszolgálási módját használva működhetnek.

Korlátozások az egészségügyi rendszerben is

Az egészségügyi rendszerben is újabb korlátozások lépnek érvénybe, fizioterápiás ápolást csak vészhelyzetben lehet végezni, az ergoterápiai és a logopédiai rendelők egyáltalán nem nyithatnak ki. A kórházakban, rehabilitációs intézetekben, idősotthonokban és fogyatékkal élőket gondozó otthonokban kevés kivételtől eltekintve látogatási tilalom lép életbe. A haldoklókat továbbra is meglátogathatják a legközelebbi hozzátartozók, látogathatók a gyermekosztályok is, és az apák meglátogathatják újszülött gyermeküket - közölte Markus Söder.

A hét eleje óta Németország valamennyi tartományában átalakult az élet. A napközbeni gyermekellátó intézmények és oktatási intézmények bezártak, az iskolák átálltak a távoktatásra. A szomszédos országokhoz hasonlóan a mindennapi élet összes többi területén is korlátozásokat vezettek be, az edzőtermektől a templomokig, a szórakozóhelyektől a múzeumokig szinte minden zárva tart, kivéve az élet fenntartásához szükséges üzleteket, amelyek közé a szövetségi kormány és a tartományi kormányok hétfőn kialakított irányelvei alapján a fodrászatokat, illetve a barkács-, és kertáruházakat is besorolták. A szomszédos Franciaországhoz vagy Belgiumhoz képest az a legnagyobb különbség, hogy nincs általános, az országban mindenütt érvényes kijárási korlátozás.

A szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői vasárnap tekintik át ismét, hogy milyen intézkedésekre lehet szükség a járvány lassításához.

A Robert Koch járványügyi intézet (RKI) vezetője, Lothar Wieler pénteken szokásos napi tájékoztatóján aláhúzta: Németország ugyan nyert némi időt azzal, hogy a hatóságok hamar észrevették a járvány elindulását és elkezdték igen széles körben a koronavírus-tesztek elvégzését. Azonban a járvány lassításához az is kell, hogy mindenki felismerje a helyzet komolyságát és mindent megtegyen az úgynevezett társas távolságtartásért, az egymás közötti fizikai kapcsolatok csökkentéséért.

Ez még mindig várat magára, a közvélemény-kutatások szerint minden negyedik ember úgy véli, hogy a hatóságok figyelmeztetése csupán ok nélküli pánikkeltés. Ezzel szemben az adatok azt jelzik, hogy

annyira hatalmas járvány kezdetén áll Németország, amelyet eddig el sem tudtak volna képzelni a járványügyi szakértők - fejtette ki az RKI vezetője.

A Bild című lapnak a tartományi egészségügyi minisztériumoktól begyűjtött adatai szerint péntek kora délután 16 102 fertőzést tartottak számon. Ez 1539 esettel több az előző esti 14 563-nál. A vírus okozta betegség halálos áldozatainak száma 45-ről 48-ra emelkedett. A 16 németországi tartomány közül 8-ban szedett halálos áldozatot a járvány.

Címlapkép: a bajor Ingolstadtban hosszú sorok állnak egy barkácsáruházlánc előtt március 20-án. Forrás: Armin Weigel/picture alliance via Getty Images