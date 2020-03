Kinek van igaza, a boltfosztogató pánikolóknak vagy a miattuk háborgóknak?

„Minek fosztják ki a boltokat a hülye pánikolók? Én nem vagyok ilyen retardált, a boltokban úgyis lesz kaja, majd ha elfogy, veszek!” – hirdetik büszkén a gondolatot százak és ezrek Facebookon, baráti beszélgetésekben, osztják és likeolják a „pánikolókat” ekéző mémeket, trash influencerek mennek nagyot ezzel. A másik végletet pedig azok jelentik, akik kartonszám pakolják a lisztet, UHT tejet, az 5 literes olajat a kosárba, fagyasztják a féldisznókat, és nem gondolnak sem másra, sem azokra, akik a boltokban vért izzadnak. De felejtsük már el, hogy mindenki retteg és pánikol: sokan azért vásárolnak be hetekre előre, hogy ne kelljen boltba járniuk kétnaponta. Mert ez lenne a lényeg: aki teheti, maradjon otthon!

Egyáltalán nincs könnyű helyzetben most senki, aki a koronavírus járvány hatásait, a külföldi és belföldi tapasztalatokat látva (rémisztően sok haláleset, kijárási tilalom, összeomló egészségügyi rendszerek, bizonyos termékekből kevés van a polcokon stb.) szeretne felkészülni a következő hetekre vagy hónapokra. És tenné mindezt úgy, hogy biztonságban tudja magát, a szeretteit, és lehetőleg a „Maradj otthon!” felhívásnak is meg tudjon felelni, de mindeközben tekintettel van az embertársaira is, például a boltokban lassan éjjel-nappal gürizőkre, az egészségügyben dolgozókra, a gyógyszerészekre, áruszállítókra és azokra, akiknek már nem jut egyik-másik termékből, mert mindet felvásárolta hat apokalipszis-őrült, aki reggel hatkor tévedt be aznap a boltba. De vajon van-e egyéni vagy társadalmi szinten üdvös, racionális viselkedési minta, vagy nincs? E cikk egyik legfontosabb mondanivalója:

Aki csak teheti, tényleg ne menjen sehova! Maradjon otthon!

És ez az az elv, ami mellett érdemes a következő heteket megtervezni (reméljük, sokan megtették már ezt). Mert ezzel tudjuk elérni azt, hogy a vírus okozta vészhelyzet kezelését a hazai egészségügyi rendszer és a benne dolgozók valahogy elbírják.

Tudjuk, nem mindenki teheti meg most, hogy otthon marad. Mert az egészségügyben dolgozik. Mert tetőt javít. Mert taxis. Mert nem engedi a munkáltatója, pedig tudna otthonról dolgozni. Sokaknak nem adatik meg, hogy otthon maradjanak. Az ő helyzetükön nem sokat segít a „maradj otthon!” felhívás, de a külföldi tapasztalatokból az sejthető, a mostaninál is sokkal többen fognak otthon maradni a következő hetekben, nekik is szól ez a cikk.

Ha otthon kell maradni, az lemondásokkal jár.

A legnehezebb nem a megvásárolható termékekről való lemondás lesz – de egyetlen termék hiánya is nagyon fura egy magamfajta Y-osonak, aki nem szokott hozzá a hiánygazdaság áldatlan állapotaihoz – hanem a szociális kapcsolatok hiánya, de ezt ma még kevesen érzékelik, vagy veszik komolyan.

De visszatérve a megvásárolható javakhoz, az életmódunkhoz, a well beinghez: meg kellene érteni, hogy most nem fogunk minden reggel a kedvenc pékségünkben sütött kovászos buciból, a közeli piacon vett rukkola és bébispenót vegyes saliból és a kedvenc kézműves hentesünktől vett serrano sonkából szendvicset készíteni, hogy azt egy könnyed olasz latte macchiátóval kísérjük le a fárasztónak ígérkező délutáni edzés előtt.

Ha komolyan vesszük, és otthon maradunk, akkor nincs csak egy gyors hajfestés a karantén előtt, egy laza sör a barátokkal, csak kicsit messzebb ültem a haveroktól (azért kezet, azt fogtunk, hagyjuk már ezt az olaszos lábfogásos dolgot), nem lesz csak leugrok venni valamit a gyereknek, mert nincs húsvéti ajándéka, és mindenki felejtse el, hogy a gyereket leadja a nagymamának egy pár órára, hogy végre „énidőzhessen”, vagy ne adj Isten a párkapcsolatát ápolgassa. Vészhelyzet van, szó szerint is, és ezt észben kellene tartani.

Mit tegyünk és mit ne?

A legjobb, amit tehetünk, hogy mértékletességet tanúsítunk.

Amúgy is böjti időszak van, szóval ez még emiatt is indokolt lenne. Hogy ez mit jelent? Azt biztosan nem jelenti, hogy raklaponként felvásároljuk a lisztet, cukrot és az összes húst, amit találunk az áruházban. Hülyék vannak, és lesznek is. Pláne, hogy minden lehetséges fórumon hangoztatják a kereskedők: az élelmiszerellátás biztosított.

Ne legyenek illúzióink: lehet, hogy egyes termékek drágábbak lesznek vagy nem lesz belőlük mindig a polcokon, a boltok nem véletlenül vezettek be korlátozásokat. Ha kell, a honvédség is besegít a zavartalan élelmiszerellátásban. De a jelenlegi legjobb tudásunk szerint Magyarországon nem állhat elő olyan helyzet a járvány miatt, hogy éheznünk kellene, és aki mindent is felvásárol, az túlterheli az amúgy is kiégett és fáradt bolti dolgozókat, és önző módon nem gondol a következő vásárlóra. De nagyon fontos lenne felismerni azt az egyszerű, napnál is világosabb motivációt, amit rendre elfelejtenek az emberek a témáról szóló vérre menő vitákban:

Nem a szimpla félelem, ijedtség, pánik, rettegés miatt tartalékol most az emberek jó része, nem azért, mert nem lesz a polcokon étel. Hanem azért, hogy ne kelljen közösségbe mennie!

Teljesen racionális döntés, hogy bizony előre gondolkodunk, és megtervezzük jó előre, hetekre, hogy mit fogunk fogyasztani, a pénzügyi lehetőségeinket is mérlegelve értelmes mennyiségű árut veszünk (a gyerekeket nem visszük magunkkal). Aki gyógyszert szed, kiváltja előre ezt is, és persze vásárlás közben is szigorúan távolságot tartunk másoktól. Az idős hozzátartozóknak is bevásárolunk, ők a legvédtelenebbek a vírussal szemben, és amikor elvisszük nekik a megvásárolt ételeket, nem érintkezünk velük, csak letesszük az ajtóban a szatyrot.

Most olyan időket élünk, amely teszteli mindenki szolidaritását, mikroszinten a saját kis közösségünkben és makroszinten az országok között. Amit mi tehetünk, tegyük meg mikroszinten, legyünk szolidárisak, segítsünk egymásnak, és főleg ne veszélyeztessük egymást!

A személyes bevásárlások ritkítása mellett jó megoldás lehet az élelmiszer-házhozszállítás is, igaz, itt vannak most fennakadások, sok helyen már nem is vesznek fel új rendelést erre a hónapra. Tervezésnél érdemes azt is figyelni, miből mennyit fogyasztunk, mert könnyen lehet, hogy valamiből túlvásároljuk magunkat, másból pedig alul: ez is egy tanulási folyamat, ami most sokkal nagyobb szerepet kap az életünkben.

Hiába látszik már a napnál is világosabban, hogy ez nem egy szezonális kis influenza, és nem is öncélú médiahiszti, még mindig divat – nagyon káros divat – azon élcelődni, ha valakit a nem ész nélküli, másoknak is segítő, nevezzük "közösségi" bevásárláson kapnak. Nekik üzenem:

két joghurttal és egy fél literes kólával sorba állni pont annyira ciki most, mint három megrakott bevásárlókocsival távozni a boltokból.

Tudatosítsuk magunkban, az önkaranténból nem mászkálhatunk ki azzal a jelmondattal: én bezzeg nem pánikolok, mint az a sok szánalmas hülye, aki betankolt élelmiszerből. Nem! Most ugyanis otthon kell maradni, és ez lemondásokkal jár, meg azzal, hogy rendesen, de nem túlzott mértékben vásárolunk be, a szomszédnak, hozzátartozóknak is megtesszük ezt. Még ha be is kell járnunk dolgozni, legalább a bolti bevásárlásokat ritkíthatjuk, ezzel csökkentjük a járvány intenzitását. A csúfolódók önérzetét sértheti, ha végre belátják, ez is ugyanolyan butaság, mint felvásárolni komplett árukészleteket, de most talán az önérzetességről való lemondás a legkevesebb, amit megtehetnek.

