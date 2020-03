Koronavírus – baleseti helyszínelők a világgazdaságnál

Van egy autónk, ami az autópályán száguld és egyszer csak a semmiből elé ugrott egy őz - írja le a jelenlegi helyzetet Pintér András, a Budapest Alapkezelő befektetési vezetője. A koronavírus-járvány gazdasági lefutása alapvetően attól függ, hogy ez az ütközés egy elszigetelt baleset marad-e, vagy pedig továbbgyűrűző hatásként tömegbalesetet eredményez.



Az alábbiakban Pintér András, a Budapest Alapkezelő befektetési vezetőjének írását közöljük.

Nehéz szavakat találni arra, ami az elmúlt napokban történt. Nem is nagyon tudok.

Inkább csak egy hasonlatom van, ami talán segíthet megérteni, milyen helyzetbe is került a világgazdaság és a sokkra reagálni kívánó globális gazdaságpolitika 2020 márciusának végére.

Van egy autónk, amely az autópályán száguld. Tavaly nyáron ugyan volt egy kisebb koccanása a sofőrnek, de azt egy kis segítséggel komolyabb sérülések nélkül megúszta, és az év elején úgy tűnt, biztonsággal vághat neki újra az utaknak. Nem volt éppen tükörsima az aszfalt, amelyen megújult lendülettel haladt, de alapvetően azért úgy tűnt, minden rendben van.

Aztán egyszer csak a semmiből az autó elé ugrott egy őz.

Felkészülni, a kormányt félrerántani nem volt idő – a frontális ütközés elkerülhetetlen volt. A látvány pedig, amely a kiérkező baleseti helyszínelőket fogadta, nem volt túl szép.

Nagyjából itt járunk most. A világgazdasági növekedés a tavalyi év nyarán érezhetően momentumát vesztette, ám 2020 elejére úgy tűnt, hogy a tavalyi év második felében globálisan is egyre támogatóbbá váló jegybanki lépések elegendőek lesznek ahhoz, hogy az átmeneti megingást orvosolják. Kockázatok persze az év elején is voltak (mikor nincsenek!), a kereskedelmi háborútól kezdve a brexitig bezárólag, de alapvetően azért úgy tűnt, hogy a globális recesszió nem az a forgatókönyv, amellyel pár hónapon belül számolnunk kell majd.

Aztán jött a hasonlatbeli őz, a való életbeli koronavírus, és pár hét alatt mindent megváltoztatott. A baleset ráadásul nem is hétköznapi volt, hiszen, ahogy azt a Portfolio is több cikkében bemutatta, a gazdaságot egyszerre éri keresleti és kínálati sokk. Nem csoda, hogy a helyszínen lévők nem is tudták, hogy hirtelen mihez nyúljanak.

Elsőként aztán a monetáris politikai érkezett a helyszínre, és ott segített, ahol tudott.

Sokan kritizálták persze, hogy a rendelkezésére álló eszközök nem túl hatékonyak, de ez nekem egy picit olyan, mintha egy járókelőt azért szólnánk meg, mert steril géz helyett a pólójával próbálja elállítani a vérzést. A világ jegybankárai egyelőre úgy és ott segítenek, ahogy és ahol tudnak, és több szempontból akár még életmentő is lehet, amit most tesznek.

Egyrészt őrködnek a pénzügyi piacok likviditási helyzete felett, ami a baleseti példánál maradva olyan, mintha biztosítanák a sérült folyamatos légzését. A likviditás a piacokat éltető oxigén, ami ha elillan, gyorsan nagy bajt tud okozni. A globális jegybankok Európától az USA-ig az elmúlt napokban ebből a szempontból bekészítették a lélegeztetőgépeket, és mindemellett szabályozói szerepükben a banki tőkekövetelmények enyhítésével a hitelezési piac hóna alá is próbálnak nyúlni.

Másrészt az elmúlt évtizedben a világ jegybankjainál az ilyen helyzetekre vonatkozóan (kényszerből ugyan, de) jelentős szakmai tapasztalat halmozódott fel. A globális jegybankoktól az elmúlt napokban érkező javaslatok ezt a segítő szándékot tükrözik, hiszen mind a diagnózisban, mind a szükséges gyógymód kialakításában ismereteik nagyon sokat segíthetnek. Sok esetben a végső döntés a fiskális politikánál lesz ugyan, de javaslatok kidolgozásában láthatóan világszerte nagy jelentősége lesz a jegybanki-kormányzati koordinációnak.

Harmadrészt ne feledkezzünk meg a jegybanki kamatcsökkentésekről, eszközvásárlási programokról és a kamatokra vonatkozó jövőbeli iránymutatásokról sem. Ezeknek a gyógyszereknek a hatása persze már nem ugyanakkora, mint a 2008/2009-es válság éveiben volt, de azért nem is teljesen hatástalanok. Ismerjük ugyan a negatív kamatok káros mellékhatásait, és tudjuk, hogy a mozgástér a legtöbb fejlett gazdaságban korlátozott, de a mostani helyzetben pár jó szó a sérültre ilyen szempontból is mindig ráfér. Az aktív jegybanki kommunikáció, ha hiteles tud maradni, szintén kulcsszerepet játszhat a piaci szentiment stabilizálásában, hiszen a piacoknak sokszor csak ugyanaz a fő vágyuk, mint a betegeknek: hogy valaki beszéljen hozzájuk!

A monetáris politika tehát már a helyszínen, nyakig elmerülve a munkában. Eszközei és döntési jogkörei ugyanakkor végesek, a legtöbb, amit most tenni tud, hogy a gazdaságokat stabil oldalhelyzetben tartja, amíg a mentők nem érnek oda.

A mentők pedig a jelen helyzetben a fiskális politika megalkotói. Csak ők tudnak adót csökkenteni, csak ők tudnak csekkeket osztogatni, csak ők tudnak jogszabályokat módosítani, csak ők tudnak bajba került szektorokat megmenteni. A jó hír az, hogy mindezt a gazdaságpolitikai döntéshozók a legtöbb országban felismerték, és a gázt a padlóig nyomva sietnek is a beteghez. A több országban látott, a GDP százalékában mérve több esetben kétszámjegyű mentőcsomagok mindenesetre erről árulkodnak.

A nagy kérdés persze most az, hogy milyenek a sérült gyógyulási esélyei?

A világgazdaság növekedési kilátásaira vonatkozó előrejelzések napról napra változnak, a bizonytalanság hatalmas. Vannak elemzőházak, amelyek még az elmúlt hetek fejleményeinek tükrében is tartják a V-alakú visszapattanásra vonatkozó előrejelzéseiket, mások a középutas U-alakban bíznak, és persze vannak olyanok is, akik az L-alaktól tartanak.

Ahogy én látom, a gazdasági lefutás alapvetően attól függ, hogy a fenti ütközés egy elszigetelt baleset marad-e, vagy pedig továbbgyűrűző hatásként tömegbalesetet eredményez. A mostani helyzet alapvetően ugyanis egy egészségügyi vészhelyzet, a jelenlegi, első körös gazdasági károk a járvány megfékezésére hozott válaszlépésekből (pl. boltbezárások, karanténok) és azok pszichológiai hatásaiból fakadnak.



Egyelőre.

A kockázat ugyanis az, hogy ha az egészségügyi válaszlépések nem hoznak belátható időn belüli és tartós javulást, akkor további pénzügyi és gazdasági fertőzési csatornákkal is számolnunk kell. Olyanokkal, amelyek már nem a járvány első körös hatásaihoz fognak tartozni (nem-fizetési problémák, munkanélküliség stb.). A jelenlegi trendeket nézve pedig ez nem az elkövetkező hónapok, hanem sokkal inkább az elkövetkező hetek kérdése – a már említett monetáris-fiskális koordinált intervenciók pedig ezért is mindennél kritikusabbak most.

Szóval lehet (és kell is) szurkolni a vakcinafejlesztőknek. De legalább ennyire bíztassuk a világ gazdaságpolitikusait is, hogy a mostani helyzetben a helyes döntéseket tudják meghozni!

Mindannyiunknak szüksége lesz rájuk – és nem csak a mielőbbi felépülésében bízó betegnek.

Címlapkép: Getty Images