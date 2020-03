Közös európai kötvényekről beszélt von der Leyen és az olasz gazdasági miniszter

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nyitott az Európai Unió az ún. koronakötvények kibocsátása irányába is és bármilyen eszközzel élni fogunk, ami segít ennek a válságnak az enyhítésében – hangsúlyozta a német Deuschlandfunk rádiónak nyilatkozva ma reggel Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke ezzel lényegében felkarolta az olaszok által most hirtelen újra nagyon szorgalmazott tervet, a valamilyen formában megvalósuló közös eurózóna kötvény gondolatát. Az ötletet egy olasz miniszter vetette most fel, aki szerint az új eszközhöz minden tagállamnak azonos feltételek mellett kéne hozzáférnie. Az ötlet már a korábbi válság során felmerült, a németek azonban elvetették, és helyette szigorú fiskális követelményeket szorgalmaztak. Akkor az ő javaslatuk valósult meg, a mostani azonban merőben más helyzet.