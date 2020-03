Már a mozik is állami pénzért kilincselnek

A mozik is beálltak azon iparágak sorába, amelyek állami segítséget kérnek a koronavírus miatti kényszerű leállások miatt. Több hétre leállnak az amerikai mozik, így bevételeik nincsenek, miközben több tízezer dolgozót fizetniük kell - mondják. Tegnap, az állami segítség reményében nagyot emelkedett a szektor tőzsdei cégeinek árfolyama az amerikai kereskedésben, az Imax és a CineMedia több mint 60 százakékot ugrott.

Állami segítségre szorulnak a mozik, hogy átvészeljék a koronavírus által okozott pénzügyi viharokat – közölte az AMC Entertainment vezérigazgatója, Adam Aron a CNBC-nek nyilatkozva. Gyakorlatilag minden mozi bezárt az Egyesült Államokban, vagy tervezi, hogy bezár, így nincsenek bevételeik sem – teszi hozzá.

A bankrendszer nagyon túlterhelt most, minden vállalat keresi a likviditási forrásokat, a moziknak is szüksége van pluszlikviditásra valamilyen forrásból, mert az iparág minden szereplőjének vannak költségei, miközben a bevételek elmaradoznak - nyilatkozta.

Egy nappal korábban a mozitulajdonosok szövetsége nevű amerikai szervezet hitelgaranciát és adókedvezményeket kért a kongresszustól a koronavírushoz köthető leállások miatt.

Az AMC 634 moziját zárta be legalább 6-12 hétre az Egyesült Államok és Kanada területén, a másik nagy mozilánc, mint a Cineplex, szintén leállította a mozikat. Az AMC a leállás alatt csak az Egyesült Államokban 27 ezer dolgozóját kénytelen fizetni.

Az egész szórakoztatóipar szenved, már csak azért is, mert csúsznak az új filmek bemutatói, vagy ha meg is tartják őket, akkor csak online nézhetők. Már a bezárást megelőzően is látványosan zuhantak a jegyeladások a mozikban, 2000 óta nem látott mélypontra esett a jegybevételük a járvány terjedése miatt.

A Bank of America elemzője szerint a szektorban a tőzsdei vállalatok közül az AMC az egyik leginkább sérülékeny, mivel nem igazán van más bevételi forrása és nincs biztosítása sem arra az esetre, ha kénytelen leállni. A Benchmark elemzője, aki nemrég leminősítette a részvényt, hozzátette, hogy bár ez a leállás csak átmeneti és középtávon visszaáll a növekedés, nem biztos, hogy az AMC pénzügyileg elég rugalmas ahhoz, hogy átvészeljen egy elhúzódó teljes leállást.

A JP Morgan is leminősített a napokban részvényeket a szektorból, például az IMAX papírjait, azzal indokolva, hogy a kialakult helyzet miatt kevéssé látható előre az idei év.

Az állami segítség reményében tegnap nagyot ugrott a szektor szereplőinek árfolyama az idén látott meredek zuhanások után, volt olyan papír, ami 60 százalékot emelkedett egyetlen nap alatt.

