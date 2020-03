Repkednek az euró százmilliárdok: ennyi pénzt még sosem költött egyszerre a világ válságkezelésre

A koronavírus letarolta Európát, a gazdasági hatásai pedig gyorsabban és erőteljesebben érkeztek, mint azt vártuk. Az eurózóna recessziója az idei évre már szinte biztosra vehető, a tömeges vállalati csődök és a megugró munkanélküliség is reális forgatókönyv. Ezt próbálják meg elkerülni az országok, akik korábban nem látott, grandiózus csomagokat jelentenek be. Ez teljesen érthető, hiszen a "különös válságra" hatékony válaszok kellenek.

A koronavírus járvány nem várt hirtelenséggel robbant be Európába, és a megjelenéstől számítva a fejlemények folyamatosan gyorsulnak. Az egyik nap meghozott intézkedések másnap már elavulnak, és a gazdasági prognózisok szintén nagyon hamar elavulttá válnak. Pár nappal ezelőtt még azt találgattuk, hogy recesszióba fordul-e az eurózóna, majd napvilágot láttak az első pontosabb előrejelzések is, ezek nagyjából 1% körüli visszaesést prognosztizáltak, tegnap az EKB elnöke, Christine Lagarde pedig már 5%-os recessziót jósolt. Nem ő volt az egyetlen pesszimista, Amerikában a pénzügyminiszter 20%-os munkanélküliségi rátát, a német bankszövetség 4-5%-os német recessziót, több elemző pedig már az eurózóna végét vizionálja. Épp ezért érdekes most megnézni, hogy a kormányok – főleg Európában –milyen válaszokat adnak a gazdasági lassulásra.

Európa már a koronavírus előtt is köhögött

A helyzetet súlyosbítja, hogy Európa vált a járvány új epicentrumává. A kontinens gazdasági, földrajzi és politikai adottságai egyrészt jó terepet biztosítanak a vírus terjedésére, másrészt megnehezítik a válságkezelést – az ország sűrűn lakott, erősen urbanizált, és a lakosok mobilitása rendkívül magas. A gazdasági térség egységes, így az egymásrautaltság jelentős – az országok gyakorlatilag gazdasági szimbiózisban élnek. A politikai döntéshozatal elsődleges terepe viszont a tagállamok kezében van, és koordinált fellépésre eddig nem voltak jelek, az uniós intézményrendszer járványügyi intézkedései pedig lassúak (a gazdasági intézkedései viszont életmentőek lehetnek, de erről majd később).

Először is fontos tudni: a legnagyobb probléma, hogy a kontinens a koronavírus járvány előtt is beteg volt, legalábbis gazdasági értelemben.

A 2008-as válság után lassan indult be a növekedés, aztán lendület meglepően hamar alább is hagyott. A koronavírus előtt például így nézett ki a tagállamok GDP-növekedési prognózisa:

Az EU GDP-jének döntő részét kitevő fejlettebb tagállamok többsége mind 1-1,5% körüli növekedésre számíthatott. Miközben a 2008-as válság kezelését megszenvedték az országok, a könnyítő intézkedések eredményeképp megjelenő magas államadósságok még mindig nem tűntek el.

Igaz, hogy a költségvetés terén ugyan a brüsszeli szigor hatásaként voltak elmozdulások, de sok tagállam épphogy a minimumkövetelményeknek igyekezett megfelelni, mások (köztük Magyarország is) lassú lépéseket tettek az egyensúlyi költségvetés felé. A fenti adatsort látva már érthető, hogy az Európai Központi Bank a szerda éjjel miért jelentett be egy 750 milliárdos eszközvásárlási programot, tegnap pedig az elnök elmondta, hogy további eszközvásárlások sem kizárhatók.

Ilyen körülmények között érte az Európai Uniót a válság, amely már most látszik, hogy az előzetesen vártnál sokkal nagyobb gazdasági károkat okoz majd.

A válság természete és a rá adott válaszok

Mielőtt rátérnénk a különböző országok válságkezelési megoldásaira, érdemes kitérni magára a jelenlegi válságra is. A 2008-as krízisessel ellentétben ez egyértelműen reálgazdasági eredetű, és ott sem a fundamentumok az okozói. Fontos leszögezni, hogy a válságot nem maga a vírus okozza, hanem a gazdasági szereplők (fogyasztók, termelők, államok) arra adott válaszai. A határlezárások, lakhelyelhagyási tilalmak jelentős keresletkiesést eredményeztek, a munkaerő kiesése miatt pedig a gyárak termelése is leállt. A fogyasztói óvatosság pedig egyes ágazatokat egészen sokkszerűen ért.

Ez a helyzet teljesen egyedi, és amennyire egyedi, annyira unikális válaszokat kell rá adni.



Sok „hagyományos” válság esetén működhet, ha a fiskális vagy monetáris intézkedések magát a válság okát szüntetik meg. Ha hirtelen pénzszűke lép fel, akkor a jegybank pénzt tol a gazdaságba, ha a bankrendszer becsődöl, akkor állami pénzen kimentik. Itt ilyenről nincs szó, hiszen a válságot a vírus elleni intézkedések okozzák, amelyek visszavonását emberéletekben lehetne mérni – a pánik okozta kiesés miatt egyébként minden bizonnyal a gazdaság egyébként is megérezné, ha vannak korlátozások, ha nem, csak nem ekkora mértékben.

Vég nélküli, célzott fiskális élénkítés kell – az országok meg is lépték

A kormányok ebben az esetben egy dolgot tehetnek: enyhíteni a károkat. A költségvetési pénzcsapokat ki kell nyitni, és a munkájukat vesztett embereket célzott támogatással a felszínen kell tartani. Ugyanezt meg kell tenni a vállalati oldalon is: a vállalati hitelek törlesztésének felfüggesztésével, mentőcsomagokkal, adókedvezményekkel enyhíteni kell azt a kárt, amit a vállalatok a jelenlegi krízis során elszenvednek. Ha ezt sikerrel menedzselik a kormányok, akkor még a tömeges elbocsátásokat is el lehet kerülni, vagy legalábbis mérsékelni. Nem véletlen, hogy a kormányok pont ezzel a két eszközzel élnek: egyszerre töltik meg a rászoruló munkavállalók és a rászoruló vállalatok zsebét.

Természetesen mindennek ára van, a válságkezelés pénzbe fog kerülni. Európa azért van nehéz helyzetben, mert az Unió tagállamai túlzottan eladósodottak, és sokuk esetén a költségvetési mozgástér is korlátozott. Van azonban egy végső mentsvár, az Európai Unió. Ursula von der Leyen bizottsági elnök már be is lengetett egy 35 milliárd eurós csomagot, amellyel az uniós kis-és középvállalatokat segítik majd, illetve a csomag tartalmazni fog egy beruházásösztönzési elemet is – ez szintén nagyon fontos, hiszen azzal, hogy a vállalatok a bevételkiesés miatt elhalasztják beruházásaikat, a jövő évi GDP-növekedés kilátások és a potenciális GDP növekedési pályája is lefelé módosul. Az Unió pénzügyi segélyalapjában (EMS) egyébként 700 milliárd euró áll rendelkezésre - és erre vélhetően szükség is lesz majd.

Érdemes kitérni a Nemzetközi Valutaalap (IMF) bejelentéseire is – a szervezet összesen 1000 milliárd dollár értékű hitelt tud nyújtani, ha erre szükség lesz, és az elnök, Christalina Georgieva elmondása szerint összesen eddig 60 országgal állnak tárgyalásban vagy érdeklődött náluk valamilyen formában (ez vélhetően magában foglalja a korábbi hiteleseket is). Az 1000 milliárdból 50 milliárdot azonnal folyósítani tud az IMF, 10 milliárdot pedig az alacsony jövedelmű országok számára tart fenn, kamatmentes hitel formájában.

Európa országai kinyitották a pénzcsapot

Európa legnagyobb gazdasága, Németország szintén impozáns tervvel állt elő. A kormány felső korlát nélküli hiteleket ígért minden érintett vállalatnak, még az egyéni vállalkozóknak is. Az állami fejlesztési bank akár 500 milliárd eurót is képes megmozgatni erre a célra. Ez ugyan nominálisan kisebb összeg, mint az amerikai program, de a teljes keret a GDP 12,5%-át is eléri. Berlin emellett adókönnyítést is ad az érintett vállalatoknak, illetve közvetlen anyagi támogatást ad azoknak a munkavállalóknak, akik kiszorultak a munkaerőpiacról.

A Brexit bizonytalanságainak is kitett brit kormány a napokban 330 milliárd fontos mentőcsomagot jelentett be, ezen felül 20 milliárd font hitelt biztosít a bajba jutott szektorban tevékenykedő vállalatok számára. A GDP 15%-ának megfelelő, 330 milliárd fontos csomag a bankrendszer hitelezési aktivitását hivatott biztosítani. A bajba jutott lakosság emellett 3 hónapra mentesül a jelzáloghitelek törlesztése alól, illetve a légitársaságok is támogatásra számíthatnak – ennek részletei egyelőre nincsenek kidolgozva. A jegybank és a pénzügyminisztérium továbbá belengette, hogy a nemzetgazdasági fontosságú cégek 1 évig tartó futamidejű kereskedelmi adósságait felvásárolják.

Franciaországban az elnök, Emmanuel Macron 45 milliárd eurós csomagot jelentett be a vállalatoknak. Macron emellett beígérte az elbocsátott munkavállalók fizetésének ideiglenes átvállalását, és a csomag egyik legköltségesebb eleme a 300 milliárd eurós hitelgarancia. Költséges lehet még a francia állam számára a részben közösségi tulajdonban álló Air France megmentése is. A támogatások eddig ismert kerete tehát 345 milliárd euróra rúg, ami a francia GDP 11%-ának felel meg.

Olaszország van jelenleg a legnagyobb bajban, míg az ő mozgásterük a legszűkebb. A bejelentett intézkedések 25 milliárd euróról szóltak, ami a többi ország mellett egyáltalán nem tűnik grandiózusnak. Ez még nem tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyeket a munkavállalóknak fizetnek (ilyen lesz náluk például a többletfizetés, ha a korlátozások ellenére még mindig dolgoznak), illetve szóba került az elbocsátások befagyasztása is (ez ugyanakkor vállalati oldalon igényel majd segítséget).

A hitelgaranciákról szóló részleteket még nem tették nyilvánossá, az azonban biztos, hogy a lakossági hitelek törlesztését befagyasztják – ez pedig majd a szintén ingatag olasz pénzügyi rendszer megsegítését idézheti elő. Szükség lesz az olasz légitársaság megsegítésére is, és az olasz családok különféle szociális támogatásainak kibővítésére. Az olasz államadósság a GDP 134%-a (több mint 2000 ezer milliárd euró), és immár a csizmaországban a két számjegyű idei recesszió sem elképzelhetetlen. Olaszország lesz az első ország vélhetően, ahol szükség lesz majd a „mások pénzére”.

Spanyolország adókedvezményeket jelentett be a kkv-knak és az egyéni vállalatoknak 14 milliárd euró értékben, majd 400 milliárd eurós hitelkeretet villantottak az idegenforgalmi ágazat hiteligényeinek kielégítésére, valamint az idénymunkások társadalombiztosítását is meghosszabbították.

Nem kell azonban messzire mennünk, a régióban is egyre több ország jelent be intézkedéseket: Románia a GDP 2%-ának megfelelő összeget szán a munkanélküliek támogatására és hitelkeret biztosítására, valamint szóba került a jelzálogfizetési moratórium is. Ausztria 38 milliárd eurós csomagot állított össze, amelyből 9 milliárdot fordítanának hitelgaranciára, 15 milliárdot adnának a súlyosan érintett ágazatoknak, további 10 milliárdért pedig adófizetési haladékot tennének lehetővé.

Lengyelország a GDP 9%-ának megfelelő összegű programot jelentett be, 212 milliárd zloty (cirka 47 milliárd euró) értékben. Ennek elemei: a munkavállalók védelme, az egészségügy, a pénzügyi rendszer támogatása és beruházás-ösztönzés. Mindez a GDP arányos hiányt 5%-ra módosíthatja. Csehország a GDP 2%-t, 100 milliárd koronát (3,6 milliárd euró) lengetett be, ennél sokkal impozánsabb viszont, hogy a kormány a GDP 16%-nak megfelelő keretet (900 millió cseh korona) határozott meg a vállalatok finanszírozására. Görögország, amelynek az összes tagállam közül a legnagyobb a GDP-arányos államadóssága, 10 milliárd eurós csomaggal állt elő tegnap - ebből 3 milliárdot áll a kormány, a többi uniós forrásokból érkezik.

Európán kívül sem tétlenek az országok

Nézzünk kicsit a tengerentúlra: hasonló lépést jelentett be az Egyesült Államok – igaz, ott még elfogadásra vár a javaslat. A pénzügyminiszter terve szerint 1000 milliárd dolláros csomaggal segítenék a vállalatokat, de ennek része lenne egy juttatás minden felnőtt amerikai állampolgárnak, 1000 dollár értékben (tegnap már 1200 dollárról hallhattunk, de azt csak az alacsony jövedelműek kapnák) – ha ideiglenesen is, de ez mindenképp a feltétel nélküli alapjövedelem egyik formája. Az 1000 milliárdos szám nagynak tűnik, azonban ez a több mint 21 ezer milliárdos amerikai GDP-nek csak a 4%-a. Van, aki ennél nagyobbat ígért. Legutóbb, szerdán, egyelőre 250 milliárd dolláros csomagot fogadtak el, várhatóan továbbiak követik majd. A 250 milliárdos összegből a koronavírus terjedése elleni azonnali intézkedéseket finanszírozzák, mint például az órabérben dolgozók fizetett betegszabadsága, a munkanélküliségi biztosítás kiterjesztése és az ingyenes vírusteszt biztosítása is.

Érdemes megnézni a többi ország lépéseit is, főleg a leginkább érintett ázsiai országokét. Dél-Korea 39 milliárdos mentőcsomagot jelentett be a kkv-szetkor megsegítésére. A kínai kormány egyelőre egy 17 milliárd dolláros csomagot fogadott el, amit hasonló nagyságrendben követhet majd egy szociális segélycsomag. Emellett a közműszolgáltatások árait csökkentették, és mentesítették a munkavállalókat a járulékfizetés alól. Japán is egy nagyszabású, 193 milliárdos csomagon dolgozik, ami a leginkább sújtott ágazatokban tevékenykedő vállalatokat segíteni, valamint tartalmazna munkavállalói kifizetéseket is. Emellett természetesen az egészségügyi beruházások is sokba kerülnek majd a szigetországnak.

A jegybankok azért vágnak

Ahogy azt fent is írtuk, a jegybankok szerepe a jelenlegi válságban korlátolt, a fiskális élénkítést azonban kiegészíthetik a hatékony monetáris beavatkozásokkal. A kamatkondíciók alacsonyan tartása továbbra is fontos, noha az önmagában nem tudja megoldani a problémát. A Fed két rendkívüli lépésben 0%-ra vágta az irányadó kamatlábat, és eszközvásárlási programot jelentett be. Az EKB ezt nem tehette meg, hiszen már eddig is ezen a szinten tartotta a kamatot, elindított viszont egy eszközvásárlási programot.

Az ugyanakkor egyáltalán nem meglepő, hogy az EKB szerda éjjel 750 milliárdos eszközvásárlási programot indít - noha a kamatvágás esetükben már nem jöhet szóba (illetve szóba jöhet, de gyakorlatilag nincs értelme), az eladósodott államokat megtámaszthatják az eszközvásárlással. A program egyébként nem csak az államokat, de a magánszektorban tevékenykedő vállalatok is megcélozta, az ő papírjaikat is vásárolhatja majd az EKB.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 17. All int mondtak a világ jegybankjai, de még nincs vége a partinak

A kamatvágások szinte sehol nem maradtak el: a brit, a dél-koreai, a japán jegybankok egyaránt csökkentették a kamatokat, a régióban pedig a csehek és a lengyelek léptek erre az útra. Várhatóan a jegybankok szerepe a további válságkezelésben az eszközvásárlásra és a célzott likviditási hitelekre korlátozódik majd. Az ausztrál jegybank rendkívüli kamatvágással történelmi mélypontra, 0,25%-ra csökkentette az irányadó kamatlábat.

A magyar kormány bejelentései

A fentiekből következően egyáltalán nem meglepő, hogy a magyar kormány is bejelentette tegnapelőtt a gazdaságélénkítő csomagot. Orbán Viktor miniszterelnök ugyan számokat nem említett, de öt pontot jelentett be: a vállalati és lakossági hiteltörlesztések felfüggesztését a teljes évre, a rövid lejáratú vállalkozási hitelek meghosszabbítását június 30-ig, az új fogyasztási hitelek THM-ét 5%-ban maximálták, adó- és járulékkedvezményeket a súlyosan sújtott ágazatokban. A fenti nemzetközi példákat látva nem lenne meglepő, ha a továbbiakban ennél nagyobb ívű bejelentést is tenne a kormány, főleg annak ismeretében, hogy a fenti nemzetközi bejelentések is több körben születtek meg.

Orbán nem említett ugyan számokat, mi viszont kiszámoltuk: a fenti csomag számításaink szerint nagyjából 40 és 50 milliárd forint összegű lehet, ami nemzetközi összehasonlításban sem számít soknak. Ahogy viszont a nemzetközi példák mutatták, az intézkedéseket több lépcsőben jelentik be jellemzően, így nem lenne meglepő, ha nem ennyit költenénk összesen válságkezelésre. Az eddig ismertetett összeg a magyar GDP 0,1 és 0,3%-ig terjed, ami a fenti arányokhoz képest eltörpül. Ismét kiemeljük: szinte biztos, hogy ezen felül további intézkedések várhatók.

