Varga Mihály keményen fellépett: három kórházi költségvetési felügyelőt küldött el

Lapunk úgy értesült, hogy három kórház költségvetési felügyelőinek megbízatását vonta vissza azonnali hatállyal Varga Mihály. Információink szerint

a Békés Megyei Központi Kórház,

a Dél-Pesti Centrumkórház,

valamint a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

esetében született meg a határozott pénzügyminisztériumi döntés. Úgy tudjuk, hogy a tárca értékelése szerint nem teljesültek a gazdálkodási fegyelemre vonatkozó elvárások. A kirendelt költségvetési felügyelők megbízatásának megszüntetéséről szóló döntésben az is szerepet játszhatott, hogy az intézmények adósságállománya tovább emelkedett.

Mint ismeretes, 2018 óta összesen 17 intézmény élére neveztek ki költségvetési felügyelőket a kórházi adósságállomány újratermelődésének megakadályozására és az intézmények gazdálkodási fegyelmének javítására. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a felügyelők munkáját a kormány folyamatosan értékeli, a jelek szerint az intézmények gazdálkodási adatainak és beszámolóinak alapján történik.

Mint látható, információink szerint a felügyelőnek távoznia kellett a Dél-Pesti Centrumkórházból is, ami a jelenleg járványügyi helyzet kezelésének központi és legfontosabb intézménye.

Kormányzati zéró tolerancia a kórházi adóssággal szemben

Azt is érdemes felidézni, hogy tavaly decemberben (a járványügyi helyzet kirobbanása előtt jóval) a kormány elhatározta: az egészségügyi ellátórendszer teljes átalakítására készül. Ennek keretében információink szerint fontos feladat lesz az újratermelődő kórházi adósságok problémájának kezelése. Az eladósodott és fizetésképtelen kórházaknak egy programban kell részt venniük, melynek során reorganizációs terv készül. Itt döntés születhet arról, hogy bizonyos kapacitások átalakulnak. A kormányzati tervek erénye, hogy kimondja: a magyar rendszer indokolatlan mértékben kórházközpontú és azt is rögzíti: csökkenteni kell az aktív fekvőbeteg-ellátási kapacitásokat (fontos, hogy ezek a tervek még a járványügyi helyzet kirobbanása előtt voltak aktuálisak). Az is ismert, hogy a legmagasabb politikai szinten fogalmazódott meg az elvárás, hogy a kórházak nem termelhetnek adósságot az idei évtől. Más kérdés, hogy ezt a mostani nehéz helyzet mennyiben írta felül.

