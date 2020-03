Vészhelyzeti termelési törvényt léptetett életbe Amerika

Érvénybe lépett a védelmi termelési törvény - jelentette be Donald Trump amerikai elnök az új típusú koronavírus terjedésének megfékezésén dolgozó kormányzati munkacsoport napi sajtókonferenciáján a Fehér Házban pénteken.

A védelmi termelési törvényt (Defense Production Act) még 1950-ben, a koreai háború megindulásakor hozták, s lehetőséget ad a széleskörű polgári védelemre és a mozgósításra, valamint szintén széleskörű felhatalmazást ad a kormányzatnak bizonyos termelési kapacitások és pénzügyi források bővítésére és erőteljesebb ellenőrzésére. A törvény megkönnyíti a nemzetbiztonság szempontjából szükséges javak és szolgáltatások biztosítását.

Donald Trump még szerdán jelentette be, hogy az új típusú koronavírus elleni küzdelemhez igénybe veszi ezt a törvényt. A pénteki sajtókonferencián közölte: a törvény értelmében a kormányzat felgyorsítja a lélegeztetőgépek és berendezések, orvosi maszkok és más, szükséges orvosi és gyógyászati eszközök gyártását.

Az elnök elismerő szavakkal szólt a vírusfertőzések által leginkább érintett tagállamok - New York, Kalifornia, Washington és Florida - kormányzóinak a vírus megfékezése érdekében hozott intézkedéseiről, kiemelve, hogy kiváló az együttműködés a kormányzat és a tagállamok vezetői között.

Trump kitért a republikánusok által csütörtök este a szenátusban előterjesztett, mintegy egymilliárd dolláros gazdasági csomagtervre. Elmondta, hogy tárgyalt Chuck Schumerrel, a szenátus demokrata párti frakciójának vezetőjével, és - mint fogalmazott - nézeteik nem állnak távol egymástól.

Újságírói kérdésre válaszolva közölte: a kormányzat pillanatnyilag nem gondolkozik az egész országra kiterjedő zárlat elrendeléséről, és szerinte lehet, hogy erre egyáltalán nem is lesz szükség.

A sajtóértekezleten részt vett Mike Pompeo külügyminiszter is, aki bejelentette, hogy az amerikai-kanadai határzárat és a két ország közötti utazási korlátozásokat 30 nap múlva vizsgálják felül. Közölte azt is, hogy az Egyesült Államok déli szomszédjával, Mexikóval is érdemleges az együttműködés.

