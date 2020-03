Napról napra új rekordot dönt a koronavírus Olaszországban

Fontos gyakorlati tanácsokat osztott meg ügyfeleivel pénteki hírlevelében az OTP Hungaro-Projekt Kft. a koronavírus miatti veszélyhelyzet idején javasolt lépésekről az EU-pályázatok terén. Mivel a helyzet most tényleg rendkívüli a gazdaság minden területén, és a tanácsok mindenkinek jól jöhetnek, ezért az alábbiakban megosztjuk ezeket olvasóinkkal is, hogy ezzel is segítsük a sokféle, most felmerült dilemma és nehézség enyhítését.