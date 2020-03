Ursula von der Leyen is megszólalt a magyar határkáoszról

A románoknak, bolgároknak haza kell mennie, és az árukat is célba kell juttatni

- hangsúlyozza a Bizottság elnöke, aki szerint az európai kormány koronavírus feltartóztatása érdekében hozott döntései szükségek voltak. De néhány óvintézkedés miatt akár 24 óráig is állni kell bizonyos határátkelőknél: az emberek nem tudnak hazajutni a saját országukba, és a romlandó élelmiszert és létfontosságú gyógyszert szállító kamionok is várakoznak.

Many Europeans are still unable to travel back home. ?? carrying medicine and other goods are blocked. There's already good progress at some borders, others still face long traffic jams. I am closely following the situation and work with governments to solve the problem. pic.twitter.com/hBSi1aREAO