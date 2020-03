Fontos üzenet: nincsenek koronavírus-gócpontok Magyarországon

Gyorsan terjedt a hír vasárnap, hogy Mohács koronavírus-gócponttá vált/válhat, miután erről beszélt a város polgármestere a Facebook-on. Az operatív törzs ezt cáfolta, szerintük nincsenek gócpontok. Azt viszont senki sem tudja, hogy az ország mely területén hány beteg van.

Mohácson is megjelent az új koronavírus, jelenleg 1 hivatalos megbetegedés van, de gócponttá válhatunk. A megerősített betegen kívül szombaton egy idős nőt is koronavírus gyanújával szállítottak Mohácsról Budapestre, őt lélegeztetőgéppel kezelik, intenzív osztályon – jelentette be Csorbai Ferenc, a város polgármestere a Facebook-on. Azt mondta, hogy pánikra semmi ok, de több száz potenciális, tünetmentes vírushordozóról beszélt Mohácson, arra szólított fel mindenkit, hogy maradjon otthon. Beszédével egész napra elegendő témát adott a lakóknak, akik azt találgatják, hogy mi fog történni.

Csorbai arról is beszélt, hogy Mohácson egy olyan embernél igazolták a koronavírus-fertőzést, aki száznál több emberrel találkozott az elmúlt két hétben, a település így gócponttá válhat, nagy számú megbetegedés várható, akár helyi karantén elrendelésére is sor kerülhet - fogalmazott a polgármester.

A mohácsi megbetegedésről szóló hír kapcsán kérdést kapott az operatív törzs is vasárnap, ahol azt mondták, hogy Mohács nem számít gócpontnak. Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint nem felel meg a valóságnak, hogy Mohács gócpont lenne. Az ország minden területére kiterjed a fertőzés, egyenletes az eloszlás, de sehol sincs gócpont Magyarországon - nyugtatott Müller. A törzs többször kiemelte a sajtótájékoztatón, hogy nem terveznek kijárási tilalmat az országban.

A vasárnapi operatív törzs tájékoztató egyik fontos üzenete volt az is, hogy

a földrajzi eloszlás, vagyis a gócpontok léte az egyik szempont, amikor döntenek az esetleges kijárási tilalomról.

A közösségi oldalakon joggal teszik fel a kérdést a törzs tájékoztatása után, hogy most mit higgyenek a térségben élők? Természetesen szerintünk azt, hogy a város nem számít gócpontnak, hiszen egy diagnosztizált esetről beszélhetünk, és egy gyanúsról, de ahogy az ország minden pontján, Mohácson is indokolt az óvatosság. Az, hogy éppen melyik polgármester szólal meg vagy melyik sajtóorgánum értesül egyes esetekről, gyakorlatilag véletlenszerű. Ugyanekkora eséllyel jelenthetett volna meg a sajtóban egy másik város is.

Az emberekben megfogalmazódó kérdéseket azonban nagyon egyszerűen meg lehetne válaszolni, hiszen a sajtóban nem Mohács volt az első, amellyel kapcsolatban felmerült a gyors terjedés esélye. Ha lenne egy hivatalos térkép Magyarországról (régiónként vagy városonként az összes esetszámról), akkor mindenki könnyedén tudná ellenőrizni a helyzetet saját városában/térségében. Ilyen azonban nincs. Éppen ezért tud nagy meglepetést okozni egy-egy városban vagy területen, amikor bizonyos információk vagy sajtóértesülések jelennek meg, és a lakók cikkeket vagy Facebook-posztokat küldenek egymásnak.

A Portfolio korábban megírta, hogy többet tudunk a lengyelországi vagy a romániai koronavírus-helyzetről, mint a magyarról. Az EU-ban és más országokban is elérhetőek, hogy egy-egy régióban hány beteget diagnosztizáltak. Számos országban a betegek életkora, neme is tudható, valamint az is elérhető, hogy súlyos állapotban vannak-e. Tegnap arról is írtunk, miért jelent gondot, ha keveset tudunk a betegségről.

De most nem tehetünk mást, minthogy beérjük a törzs álláspontjával, és nagyon figyelünk arra, amit mondanak. Otthon kell maradni, figyelni kell a higiéniára, a rendszeres kézmosásra, vigyázni kell az idősekre, és segíteni nekik (vásárolni vagy boltba menni), hogy ne kelljen lemenniük az utcára.

