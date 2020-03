Itt egy videó arról, amikor a világhírű magyar tudós 5 évvel ezelőtt megjósolja a világjárványt

A koronavírus-járvány alapjaiban írta át néhány hét leforgása alatt az egész világ életét és a tragikus halálesetek mellett számtalan következménnyel járt. Itt gondolhatunk arra, hogy a pandémia megrengeti az országok egészségügyi rendszerét, valamint az országok gazdaságait is, de közben - mivel a kormányok és a nemzetközi hatóságok gőzerővel keresik a megoldásokat - a figyelem középpontjába kerülnek a tudományos lehetőségek. Az egyik ilyen a hálózatelmélet, ami - egyes tudósok szerint - képes előre jelezni a vírusok terjedését és amelynek egyik legnagyobb képviselője Barabási Albert-László magyar származású professzor. A hálózatkutató a napokban egy Facebook-poszttal, egy tanulságos videóval, valamint több interjúval került a figyelem középpontjába. Szerinte amit a jelen helyzetben Magyarország és sok más ország csinál, azok a helyes és szükséges lépések.

Előre jelezni?

Nemcsak a kormányokat, de az embereket is érdekli, hogy hogyan lett ekkora világjárvány egy tavaly, Kínából indult vírusból és hogy hogyan lehet fékezni a terjedését. A vírus jellemzőiről már többször írtunk (miért veszélyesebb, mint az influenza, vagy a rokon vírustípusai, SARS, MERS), azonban az is érdekes, hogy megértsük: hogyan terjed. A hálózatelmélet képviselői szerint erre ad kézenfekvő megoldást ez a tudományág. Nem véletlen, hogy az elmúlt hetekben a hálózatelmélet legnagyobb kutatói sorra szólalnak meg és szavukra az egész kétségbeesett világ figyel.

Alessandro Vespignani olasz származású Bostonban élő professzor és csapatának munkásságát például egy héttel ezelőtt mutatta be részletesen a New York Times. A lap Vespignani a bostoni Network Science Institute igazgatójának (ugyanitt igazgató Barabási Albert-László is) egy zsúfolt napját mutatja be, ami azért is van most betáblázva, mert a koronavírus-járvány miatt rengetegen keresik: az Egészségügyi Világszervezet, európai doktorok, valamint az amerikai járványügyi hivatal is (CDC). A lapnak nyilatkozva Vespignani háborús helyzetről beszél és ezt a korábbi járványok idején (ebola, zika) szerzett tapasztalataira alapozza, amikor az adatok érkezésével párhuzamosan, folyamatosan, élőben modelleznek. Az elmúlt tíz évben épült be a járványkutatók gondolkodásába a hálózatkutatás. A cikk szerint az egészségügyi világszervezetek ilyen helyzetekben napi szinten egyeztetnek az olyan hálózatkutató csapatokkal, mint az NSI. A csapat egyébként a vuhani adatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy az első kínai utazási korlátozások néhány nappal késleltették a vírus megjelenését Kína többi részén, azonban a világ más pontjain ezzel 2-3 hét időt nyertek az országok. Azt is vizsgálják már a kínai adatok alapján, hogy más korlátozó intézkedések milyen hatással jártak a vírus terjedésére, így például az iskolabezárások. Vespignani kollégája, Ana Pastore y Piontti fizikus azt is kiemelte, hogy minden ország, minden állam különböző lehet, ez ugyanis függ az egyének viselkedésétől és a háztartások összetételétől.

Aki megtette

Barabási Albert-László már korábbi tanulmányaiban bemutatta, hogy a hálózatkutatást hogyan lehet a vírus elleni küzdelem szolgálatába állítani. A napokban saját Facebook-oldalán osztott meg egy 2015-ben készített videót, melyben a Spektrum a vírusok terjedéséről készített egy epizódot (a csatorna néhány héttel ezelőtt tette ingyenesen elérhetővé ezt a részt).

Ebben az 5 évvel ezelőtt videóban a magyar professzor az első megszólalásában - a mostani koronavírus okozta helyzetben visszanézve szinte jövőbe látóan - így fogalmaz :

Azt hiszem, még nem láttunk mindent. A 21. században nem az a kérdés, hogy lesz-e világméretű járvány, hanem az, hogy mikor és hogy mennyire lesz pusztító.

"Fel kell ismernünk, hogy a válasz nem orvosi jellegű, mivel egy új betegségre hónapokig, évekig tart vakcinát fejleszteni. Egyedül úgy állhatjuk útját egy jövőbeli járványnak, ha megértjük az ember mobilitását. Menet közben kell megállítanunk" - érzékeltette a hálózatelmélet jelentőségét járványok idején. Az emberi mobilitás megértésével megérthetnénk a vírus terjedésének útját és kideríthetnénk, mit kell tenni annak megállítása érdekében anélkül, hogy tönkre tennénk a gazdaságot - tette akkor hozzá Barabási, akinek a megszólalása után a videóban épp a fentebb bemutatott Alessandro Vespignani szólal meg a témában.

Elindul valahonnan a vírus és tovább halad valamely fő elosztópont felé, lehet az London, Párizs, New York Szingapúr. Ott megfertőz másokat, így fejlődik a dinamikája. A járvány nagyvárosról nagyvárosra, majd kisebb repülőterek, kisebb régiók felé halad. Ezen útvonalak alapján tudjuk mérni és modellezni a jelenséget és közelebb kerülünk annak megértéséhez, mit tartogat a jövő - fejtette ki az olasz professzor a 2015-ös műsorban.

Újra aktív Barabási

A magyar professzor is aktivizálta magát a koronavírus-járvány miatt. A témában megjelent Facebook-posztja feltehetőleg milliókhoz ért el a hálózatokon keresztül.

Ezt követően többen is megszólaltatták a professzort. A Transindexnek adott interjújában kijelentette: a COVID-19 hálózatbetegség: a kontakthálón keresztül terjed és a sejthálót fertőzi meg, így csak hálózatelméleti eszközökkel lehet hozzá közelíteni. "Az előrejelzések, amelyeket a világ kormányai használnak, mind hálózatelméleti eszközökre építenek. Ez nagyjából tíz éve vált lehetségessé kollégám, Alessandro Vespignani munkássága nyomán" - árulta el a lapnak. Arra is figyelmeztetett, hogy óriási kockázatot jelent, hogy Romániába az utóbbi hetekben százezrek érkeztek haza külföldről.

Ezzel a népvándorlással berobban a vírus az országba

- mondta.

Azt is elárulta a hálózatkutató, hogy személy szerint hogyan reagáltak a vírusra. A kollégákkal csak számítógépen keresztül tartják a kapcsolatot, a barátokkal, szomszédokkal három méter távolságról üdvözölik egymást, így beszélgetnek. Megismétli korábbi kijelentését, miszerint nem fékezhető meg ez a mostani járvány, de lehet csökkenteni a terjedését és a betegek számát.

Ez egy endemikus vírus, vagyis nem irtható ki. Állandóan velünk lesz, csak sokakban kialakul az immunitás, így lelassul majd a terjedése. És lesz idővel orvosság, oltás is, bár valószínűleg később

- vélekedett, majd hozzátette: megtanulunk együtt élni ezzel a vírussal, mint sok más vírussal.

A Magyar Hang is készített interjút a kutatóval a héten. Ebben arról is beszélt, hogy lesz második hulláma a mostani vírusnak. "A szimulációk azt mutatják, a karanténok a kiirthatatlan vírusok esetében – és a koronavírus ilyen – érdemben nem változtatják meg a betegek számát, csak eltolják időben a megbetegedéseket. De aki időt nyer, életet nyerhet: ha valakihez egy év múlva jut el a betegség, azt olyan orvosok fogják kezelni, akik már sokkal többet tudnak erről" - mondta.

Szerinte a koronavírustól nem ijedtünk meg kellőképpen (miközben mivel globális világban élünk, ezért ha Kínában megjelenik egy vírus, az 24 órával később már Bostonban is ott lehet vagy bárhol máshol), ezért kiirtani már nem lehet, de a kínai példa azt mutatja, hogy drasztikusan lehet lassítani.

Arról is beszélt a lapnak, hogy amit a jelen helyzetben Magyarország és sok más ország csinál, azok a helyes és szükséges lépések, és az érdemjegyet majd csak utólag adják meg érte. Meglátása szerint minél izoláltabb egy régió, annál lassabban ér oda. A lapnak is beszélt a román esetről. Romániában a beszélgetés idején 260 esetről tudtak, de a vendégmunkások tömeges hazatérésével a folyamatok felgyorsulnak.

