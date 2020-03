Kiderült, miket vett pénteken a koronavírus miatt a boltban Angela Merkel

Péntek délután 5 órakor német háziasszonyok millióihoz hasonlóan elindult hétvégi bevásárlásra Angela Merkel német kancellár és egy berlini boltban több fotó is készült róla, hogy miket vett és hogyan fizetett – írja a német Bild bulvárlap.

A cikk szerint Merkel először a zöldséges, majd a csemegepulthoz ment és végignézte, hogy miből mi kapható még és végül a kasszasorba állva egy olyan fotó is készült róla, amin jól látható, hogy a félig töltött bevásárló kocsiban miket vett: 4 üveg bor mellett a lap szerint WC-papírt, szappant és üveges cseresznyét is vásárolt, a többi áru sajnos nem ismerhető fel.

A lap címében is kiemeli, hogy Merkel bankkártyával fizetett, ahogy azt nagyon sok szakember is tanácsolja ezekben az időkben, hiszen még a bankjegyekkel is terjedhet a vírus. A fényképek alapján Merkel nem halmozott fel durván, csupán néhány terméket vásárolt, igaz nincs gyermeke, férjével ketten élnek. Saját friss véleménycikkünk a felhalmozás vs. csak néhány termék bevásárlása témában:

Merkel egyébként a berlini bevásárlása előtt két nappal 14 éves kancellársága alatt példátlan módon televíziós beszédet is intézett a német néphez a koronavírus miatt, erről bővebben:

Címlapkép forrása: Clemens Bilan - Pool/Getty Images