Koronavírus: Óriási recessziót jósolnak Magyarországnak

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírus okozta leállással kapcsolatban egyre romló gazdasági előrejelzéseket olvashatunk. Pár hete még a recesszió belengetése volt meglepő, ma már evidenciának tekintetjük, hogy idén visszaesés várható. A Morgan Stanley friss elemzése ennél is borúlátóbb: szerintük a harmadik negyedévben 8,5%-os is lehet a recesszió, és a negyedik negyedévben sem mérséklődik jelentősen - igaz, jövőre látványos felívelés jöhet. A fiskális válaszok egyelőre nem teljesen ismertek, a lengyel és a cseh kormány viszont egyelőre grandiózusabb tervekkel állt elő, mint a magyar. Hozzá kell tenni, várhatóan itthon is nagyobb összegű csomag várható.