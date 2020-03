Megrázó képek és videó a horvát földrengésről

Filip Radelic a Twitteren osztott meg képeket és videókat a koronajárvány közepén az egyik kórházat is komolyan sújtó katasztrófáról. Ahogy fogalmaz bejegyzésében: "Köszönjük (covid-19, koronavírus), hogy távol tartottad a tömeget a város egyik legforgalmasabb utcájától."

In the middle of pandemic taking off in Croatia, our mostly old hospitals are some of the worst hit building in this morning’s 5.3 magnitude earthquake. One casualty reported so far, a 15-year old child. #COVID19