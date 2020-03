30%-os munkanélküliség is jöhet Amerikában a Fed egyik vezetője szerint!

Úgy tűnik, nem is volt annyira pesszimista az amerikai pénzügyminiszter egy múlt heti zárt ajtók mögötti tanácskozáson, amikor a kiszivárgott hír szerint arról beszélt, hogy akár 20%-os munkanélküliség is jöhet. Az amerikai St. Luis-i Fed elnöke, James Bullard ugyanis azt mondta a Bloombergnek adott nyilatkozatában: szerinte a következő hónapokban 30%-ig is ugorhat a munkanélküliség a koronavírus miatti teljeskörű gazdasági leállás miatt, ami az amerikai GDP-t 50%-kal csökkentheti a második negyedévben.