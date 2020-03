Be kell fizetni az 5000 forintos kötelező kamarai tagdíjat koronavírus-járvány idején is?

A vállalkozások adófizetési kötelezettségei esetében van lehetőség fizetési könnyítést kérni a koronavírus okozta nehéz gazdasági helyzet miatt, ezért logikusan adódik a kérdés: mit tehet a cég a kötelező kamarai tagdíj befizetése esetén.

Az MKIK megszólalt

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a vállalkozók belátásra bízza, hogy március 31-éig befizetik-e az 5 ezer forint kamarai hozzájárulást, amelyet a kamara a működésre és a szolgáltatásokra fordít - mondta Parragh László, az MKIK elnöke az MTI érdeklődésére.

Hozzátette, az idén már 304 ezer cég befizette a kamarai hozzájárulást, de tekintettel a járványügyi helyzetre, a köztestület elfogadja a kötelezettség későbbi teljesítését is.

Parragh László megköszönte a vállalkozóknak a befizetett kamarai hozzájárulást, mert ez szavai szerint azt mutatja, fontosnak tarják, hogy a gazdaság önkormányzata működőképes maradjon.

Érdemes itt felidézni, hogy Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár a héten jelentette be, hogy a mostani nehéz gazdasági helyzet miatt ha a közterhek megfizetése a gazdálkodóknak nehézséget okoz, kérhetik az adóelőleg összegének mérséklését, illetve a fizetési halasztás mellett a részletfizetést is. A magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy enyhítse a világjárvány következtében a gazdaságot érintő károkat - mondta akkor Izer Norbert kiemelve, a vállalkozások adófizetéseire már most különféle kedvezmény kérhető. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal figyelembe veszi a koronavírus gazdasági hatásait, és a vállalkozók fizetési könnyítési kérelmeit méltányosan bírálja el - szögezte le Izer Norbert. Szóba jöhet adóelőleg-mérséklés, adófizetés-halasztás, vagy részletfizetés.

5000 forintos díj

Idén a kamarai hozzájárulás befizetésének díja két hét múlva kedd.

Az általános szabály ÉRTELMÉBEN 5000 FORINTOT KELL BEFIZETNIE MINDEN VÁLLALKOZÁSNAK A MEGJELÖLT HATÁRIDŐIG A TERÜLETILEG ILLETÉKES KAMARÁNAK.

Érdemes itt megjegyezni, hogy a hozzájárulás köztartozásnak minősül. Feltehetően a vállalkozások többségének a jelenlegi helyzetben nem okoz gondot az 5000 forintos díj megfizetése, ezért nekik néhány hasznos információ. Fizetni lehet

banki átutalás,

készpénz-befizetés, (ügyfélszolgálaton ill. a Budapest Bank Zrt. fiókjaiban)

sárga postai csekken (ügyfélszolgálaton igényelhető).

Az összeg átutalásánál a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adószámot és a "kamarai hozzájárulás" szöveget. A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is. Egyes területi kamaráknál "sárga postai csekken" is befizethető a hozzájárulás. Erről a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara honlapján érdemes tájékozódni.

