Kiszivárgott: 50%-kal több a kínai koronavírus fertőzöttek száma, mint amit bevallottak

Sorra jelentik be az országok a fiskális csomagokat a bajba jutott vállalatok és munkavállalók megsegítésére. Most Írország állt be a sorba - a miniszterelnök-helyettes a jövő hétre ígért egy jelentős mentőcsomagot. Amit megtudtunk belőle, az az, hogy az írek is egyfajta átmeneti feltétel nélküli alapjövedelemben gondolkodnak.