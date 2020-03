Koronavírus: 5+6 pontban menti a gazdaságot az Orbán-kormány

A kormány a koronavírus-járvány csillapítása közepette (most dől el, hogy a csoportos megbetegedések a tömeges megbetegedések szakaszába lépnek-e) a gazdaság újraindításán is dolgozik, ugyanis a nehéz helyzet miatt alapjaiban roppanhat meg a gazdaság (előkerültek a recessziós forgatókönyvek, most dől el, hogy elbocsátanak-e százezreket). Ezeket eddig két alkalommal jelentette be a kormány, mindkét esetben Orbán Viktor miniszterelnök.

A magánszemélyek és a vállalkozások, mindenki esetében, a március 18-ig megkötött hiteleinek tőke és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztik. (Vagyis a kormány megfogadta az MNB javaslatait.) Másodszor: a rövid lejáratú vállalkozási hitelek június 30-ig meghosszabbításra kerülnek. (Szó szerint ezt mondta a miniszterelnök, itt feltételezhetően lejáratra utalt - a szerk.) A március 19-től felvett fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját, a THM-jét a jegybanki alapkamat +5%-ban maximálják. A gazdaságunk néhány szektora már most súlyos gondokkal küzd a kormányfő tájékoztatása szerint, velük folyamatosan egyeztettek, az első javaslatok meg is érkeztek. Ilyen súlyos gondokkal küzd a turizmus, a vendéglátás, szórakoztatóipar, a sport, a kulturális szolgáltatások és a személyszállítás, vagyis a taxisok is. Ezekben a szektorokban a munkáltatói járulékfizetési kötelezettségét teljes egészében elengedik. A munkavállalók járulékát jelentősen csökkentik. Nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük. Az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken. Mindez egyelőre június 30-ig. A kata szerint adózó taxisok általányadó fizetési kötelezettségét elengedik, június 30-ig. Ezekben a szektorokban a helységbérleti szerződéseket nem lehet felmondani és a bérleti díjakat nem lehet megemelni. A turizmusfejlesztési hozzájárulást is elengedik június 30-ig. Döntéseket hoztak a munkavállalási szabályok rugalmasabbá tételéről. A cél az, hogy a munkaadók és munkavállalók könnyebben meg tudjanak egyezni egymással. Ezek részletei itt találhatóak. További 81 ezer kisvállalkozó június 30-ig kata-mentes lesz (főleg a szolgáltató szektorban: fodrászat, szépségápolás, üvegezés, festés, villanyszerelés, egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás, előadóművészet, víz- gáz-, fűtésszerelés, padlóburkolás, járóbeteg-ellátás, testedzési és egyéb sporttevékenység-szolgáltatás). A kata adótartozásokra haladékot ad a kormány a veszélyhelyzet végéig. A turizmushoz és a vendéglátáshoz hasonlóan a médiaszolgáltatók mentességet kapnak a kieső reklámbevételekre tekintettel. Részletek hiányában ennél többet nem tudunk erről a pontról. (Itt járulékmentességre is lehet gondolni, mint a többi szektor esetében, az alkalmazottak ebben a szektorban ekho szerint adóznak.) A kilakoltatásokat és a lefoglalásokat felfüggesztik a veszélyhelyzet végéig. Az adóvégrehajtásokat felfüggesztik. A lejáró gyes- gyed, gyet-jogosultságot meghosszabbítja a kormány a veszélyhelyzet végéig.

Első körben

Az is körvonalazódik az első 11 intézkedés alapján, hogy melyek azok a szektorok, amelyek már az első körben segítségre számíthatnak. A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok voltak az első körben, valamint a taxisok. Most az önadózók közül a fodrászat, szépségápolás, üvegezés, festés, villanyszerelés, egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás, előadóművészet, víz- gáz-, fűtésszerelés, padlóburkolás, járóbeteg-ellátás, testedzési és egyéb sporttevékenység-szolgáltatás területén dolgozók és a médiaszolgáltatók.

És a többiek?

Kíváncsian várjuk és várják a gazdasági élet szereplői a kormány, valamint a jegybank újabb lépéseit, tekintettel arra, hogy a nemzetközi jegybankok és az Európai Bizottság is példátlan eszközöket vet be ebben a válságban. A Bizottság például a múlt héten jelentette be, hogy felfüggeszti a költségvetési hiányra vonatkozó szigorú szabályokat.

A koronavírus gazdaságra gyakorolt hatásairól két videót is készítettünk a napokban, ezekben Madár István vezető elemzőnk és Hornyák József makrogazdasági elemzőnk értékeli a helyzetet.

