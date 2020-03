Koronavírus: új intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor, bővül a mentőcsomag

Míg a hivatalos adatok szerint Kínában 81 ezer a regisztrált koronavírus fertőzöttek száma, aközben egy kiszivárgott titkos kormányzati jelentés szerint 43 ezerrel több, de ők nem mutattak tüneteket, ezért a WHO ajánlása ellenére kihagyták őket a hivatalos statisztikákból. Magyarországon vasárnapról hétfőre minden eddiginél nagyobb ütemben, 36-tal 167-re ugrott a koronavírussal fertőzöttek száma és sajnos már 7-nél jár az elhunytaké. Közben viszont figyelemre méltó, hogy több nagy európai országban mintha lassult volna az új esetszámok felfutása, az amerikaié viszont drámaian gyorsul. Ma délelőtt 11-kor Orbán Viktor kormányfő is részt vesz az operatív törzs sajtótájékoztatóján, amelyen várhatóan az általa belengetett „haditervekről” is hallunk majd.