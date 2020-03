Minden járatát felfüggeszti legalább két hétre a világ egyik legnagyobb légitársasága

Folytatódnak a járattörlések a légitársaságoknál világszerte a koronavírus ellen folytatott harc jegyében. Most az Egyesült Arab Emirátusok jelentette be, hogy leállít minden légi utasforgalmat március 25-től legalább 2 hétre, ez érvényes az érkező, az induló és a tranzit utasforgalomra is, sőt, az időszak esetleges meghosszabbítását is kilátásba helyezték. (A teherforgalomra nem vonatkozik a tilalom.)

Ennek eredményeként a dubaji központtal működő Emirates, amely a világ 5 legnagyobb légitársasága közé tartozik utaskilométer alapján, átmenetileg minden menetrendszerinti járatát felfüggeszti szerdától.

A koronavírus negatív hatásait költségcsökkentési intézkedésekkel igyekszik ellensúlyozni az Emirates. Elbocsátásokat nem tervez, viszont az alkalmazottak nagy részének alapfizetését 25-50 százalékkal visszavágja a következő 3 hónapra.

Múlt héten globális szinten a menetrendszerinti járatok 12 százalékkal csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva az OAG adatai szerint.

Háborút vívunk a vírus ellen

– mondta az ázsiai légitársaságok szövetségének igazgatója.

Az Emirates mellett több légitársaság jelentett be a napokban újabb súlyos intézkedéseket. A Singapore Airlines a nemzetközi kapacitásait megfelezi, április végéig pedig 96 százalékkal is visszavághatja. A vállalat hozzátette, hogy ez a legnagyobb kihívás most, amit eddigi létezése során tapasztalt. Megtakarítási intézkedéseket is bevezetett, elhalasztja gépek átvételét és hiteleket hívott le annak érdekében, hogy a rövid távra szükséges készpénzmennyiséget biztosítsa.

Tajvan és Hongkong is jelentett be szigorításokat, ennek eredményeként a hongkongi Cathay Pacific 96 százalékkal vágja vissza áprilisra és májusra a kapacitásait.

Az amerikai légitársaságok közül az American Airlines 75 százalékos kapacitáscsökkentést jelentett be múlt héten, a United pedig 90 százalékkal vágná vissza a nemzetközi járatain a kapacitásokat.

A British Airways szintén 75 százalékkal csökkenti a kapacitásait áprilisra és májusra, a Turkish Airlines pedig azt közölte, hogy gépei 85 százalékát nem használja most.

A Ryanair múlt héten közölte, hogy gépeinek nagy részét a földön tartja március 25-től, legalább 80 százalékos kapacitáscsökkentést tervez. Jellemzően az Egyesült Királyság és Írország között fognak még repülni az ír diszkont légitársaság gépei a következő napokban.

