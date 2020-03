Orbán Viktor újabb intézkedéseket ígért a koronavírus miatt

A gazdasági intézkedések első feladata a gazdaság lassulásának mérséklése, ezeket újabbak követik majd, mert újabb intézkedések kellenek a gazdaság újraindításához - jelezte hétfői parlamenti beszédében Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő felszólalásában ismertette az elmúlt héten hozott gazdasági intézkedéseket, valamint azokat, amelyeket hétfő délelőtt jelentett be. A hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatban kiemelte, hogy a bankok nem maradnak támasz nélkül, nekik a jegybank biztosítja a szükséges likviditást erre az évre, "a biztonságos banküzem feltételei garantálva vannak". A pénzintézeteknek is nehéz lesz, de most nekik is segíteniük kell - jegyezte meg.

Orbán Viktor közölte: a gazdaságban az a legfontosabb, hogy megvédjék az emberek munkahelyét, és hogy azok, akik elveszítik az állásukat, mielőbb újat találjanak. Hasonló volt a helyzet 2010 után is, akkor sikerült megoldani a helyzetet, és most is sikerülni fog - mondta.

Az előzményekről itt írtunk:

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. március 23-án. Jobbra a koronavírus-járvány miatt egészségügyi maszkot viselő Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője. Forrás: MTI/Kovács Tamás