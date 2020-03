Trump Kínával való viaskodása miatt szabadult el Vuhanban a járvány? – Fontos részletek szivárogtak ki

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Donald Trump amerikai elnök által folytatott Kína-ellenes stratégiának esett áldozatul egy kulcsfontosságú amerikai járványügyi szakértői poszt Pekingben még tavaly júliusban és ez hozzájárult ahhoz, hogy maga az Egyesült Államok és sok más ország is csak későn ismerte fel a koronavírus veszélyeit a kínaiak elhallgató stratégiája mellett – mutatott rá hosszú, négy illetékes forrással megtámogatott anyagában a Reuters. A most kiszivárgott információk egészen más megvilágításba helyezik a Vuhanból elszabadult, most már az Egyesült Államokban is drámai felfutást okozó koronavírus terjedését ahhoz képest, hogy az amerikaiak csak a kínaiakra akarják kenni az egészet.